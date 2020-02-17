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حبس 4 أشخاص قتلوا فلاحا بسبب خلافات قديمة فى المنوفية

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:12 ص
حبس 4 أشخاص قتلوا فلاحا بسبب خلافات قديمة فى المنوفية حبس - أرشيفية
المنوفية-محمد فتحى

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قرر أحمد مبارك وكيل النيابة العامة ببندر شبين الكوم بمحافظة المنوفية، برئاسة المستشار أحمد البنا رئيس النيابة، وتحت إشراف المستشار محمد البواب المحامى العام لنيابات المنوفية والمستشار السيد البحيرى رئيس النيابة الكلية، حبس 4 أشخاص وهم  فلاح ونجليه وصديقهم، وذلك لقيامهم بقتل شخص زميل بالرصاص أمام منزله، بسبب خلافات قديمة بينهم، 4 أيام على ذمة التحقيقات.

كانت مباحث شبين الكوم بمديرية أمن المنوفية، قد تمكنت من ضبط المتهمين بقتل تاجر مواشى رميا بالرصاص أمام منزله بسبب خلافات بينهم، بمدينة شبين الكوم بمحافظة المنوفية، تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

كان قد تلقى اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، إخطارا من العميد محمد عمارة مدير إدارة البحث الجنائى بالمنوفية إلى تحديد مرتكبى واقعة مقتل تاجر، وتبين أنهم مزارع ونجلاه، وآخر.

عقب تقنين الإجراءات وعمل الأكمنة الثابتة والمتحركة، تم استهدافهم بعدة مأموريات برئاسة الرائد محمود الطباخ رئيس مباحث قسم شبين الكوم والنقباء احمد عبد القوى واحمد الجنزورى معاونى مباحث قسم شبين الكوم، أسفرت عن ضبط جميع المتهمين، وهم عبد الحميد ب. ونجليه طارق.ع.ب  كريم ع. ب مقيمان مركز البحيرة وشخص آخر ويدعى حسام.ا عاطل ومقيم شبرا باص مركز شبين الكوم، وبحوزة (المتهم الثانى) مسدس وبخزينته عدد 9 طلقات من ذات العيار، سيارة ملاكى"، والمتهم الرابع"فرد خرطوش وعدد 20 طلقة من ذات العيار - دراجة نارية بدون لوحات معدنية").

وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، واعترفوا تفصيليًا بارتكابهم الواقعة باستخدام الأسلحة النارية، والسيارة والدراجة النارية المضبوطين بحوزتهم، وقررا بسابقة اتفاقهم على قتل المجنى عليه لوجود خلافات سابقة بينه والمتهم الأول على خلفية قيام المجنى عليه بالتعدى على المتهم الأول، واحتجازه بمنزله منذ حوالى 3 سنوات .

تبلغ لقسم شرطة شبين الكوم بالمنوفية من المستشفى الجامعي باستقباله مزارعًا "65 عاما ومُقيم دائرة القسم" مُصابًا بطلق ناري بالصدر والجانب الأيمن والرسغ الأيمن، ولا يمكن استجوابه، وتوفى بعدها متأثرًا بإصابته.

وأفادت زوجة المجني عليه، ربة منزل، 29 سنة، مُقيمة بذات العنوان، بحضور شخصين مجهولين يستقلان دراجة نارية إلى مسكنهما وقيامهما بالنداء على زوجها المجنى عليه، وعقب ذلك فوجئت بقيام أحدهما بإطلاق أعيرة نارية تجاه زوجها وهروبهما بالدراجة النارية.

أضاف التحريات أن المتهم الأول العزم على قتل المجني عليه بدافع الانتقام منه، وفى سبيل تنفيذ مُخططة الإجرامى قام ونجليه بالاستعانة بالمتهم الرابع والذي يرتبط بهم بعلاقة صداقة وإعداد الأسلحة النارية والسيارة والدراجة النارية لتنفيذ مُخططهم.

أضاف المتهمين بقيامهم بالتوجه بتاريخ الواقعة إلى مسكن المجني عليه؛ حيث استقل المتهمان الثالث والرابع الدراجة النارية "قيادة المتهم الرابع"، وعقب خروج المجني عليه من مسكنه تلبية لندائهما عليه بادر المتهم الثالث بإطلاق أعيرة نارية تجاهه من السلاح الناري المضبوط بحوزة المتهم الثاني، فى حين كان المتهمان الأول والثانى متواجدين بمسرح الحادث مستقلين السيارة المضبوطة بحوزة المتهم الثاني لمتابعة تنفيذ مُخططهم الإجرامى ،تم تحرير محضرا بالواقعة وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.

 


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