سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 03:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية..

حاول الانتقام من صديقته السابقة فإغراق جرو.. مصيره السجن سنة فى نيويورك

الإثنين، 17 فبراير 2020 02:36 م
حاول الانتقام من صديقته السابقة فإغراق جرو.. مصيره السجن سنة فى نيويورك جرو - أرشيفية
شعبان هدية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
حاول شاب أمريكى أن ينتقم من صديقته السابقة بإغراق جرو خاص بها ، فكان مصيره السجن لمدة عام ،بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية، باعتبار أن ما قام به هذا الشاب غير مقبول، وهو قرار رحب به المدعى العام المسؤول عن الملف بقرار المحكمة .
 
وتعود الحادثة إلى يوليو 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا يبلغ من العمر 8 أشهر، محبوسا فى قفص ومتروكا مع ارتفاع المد فى خليج ساندى هوك في نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق يومها على الجرو اسم "ريفر"، وفتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع.
 
وتعد حماية الحيوانات التي تستحوذ على اهتمام أساسى فى حياة الكثير من الأمريكيين، واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بالاجماع فى المشهد السياسى.
 
ففي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قانونا عرضه أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.
 
وقال كريستوفر جرامتشيونى المدعى العام فى منطقة مونماوث جنوب نيويورك، فى بيان، إن المتهم آرون دايفيس (36 عاما) أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية ، بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام فى ديسمبر.
 
وفي ذلك اليوم، كان عناصر من الشرطة مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحا في شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها بـ"ريفر" ما سمح بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، على ما جاء في البيان.
 
وقال جرامتشيوني إن "إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير لا سيما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه".
 
يذكر أن شاب بريطانى فى السادسة والعشرين من العمر انتقم من صديقته أيضا فى وقت سابق بقص شعر كلبها من فصيلة «شيتزو» قبل مشاركته في مسابقة أجمل كلب، ووفق ما ذكرته صحيفة «صن» البريطانية، استخدم الشاب آلة حلاقة كهربائية لقص الشعر الطويل لكلب صديقته زوى آشمان، البالغة من العمر 36 عاما، لاعتقاده أنها كانت تكذب عليه.
 
وأضافت أن زوي عادت الى منزلها في مدينة هيرتفورد لتعثر على كميات كبيرة من شعر كلبها في غرفة الاستقبال، وكلمة «كذابة» على الابواب والجدران والثلاجة.
 
واستغل الشاب خروج زوي من المنزل ليتسلل اليه ويرتكب فعلته الانتقامية ويصب جام غضبه على الكلب الأليف، رغم أنهما انفصلا قبل أسابيع. واستمعت محكمة التاج بمدينة ستيفينيج الى أن الشاب الغيور لم يصدق زوي حين أبلغته أنها خرجت من البيت الى العمل، وكان يعتقد أنها أقامت علاقة مع شاب آخر.
 
وكتعويض عن جنايته غرمت المحكمة روب ألفي جنيه استرليني وأمرته بـ 12 شهرا من الخدمة الاجتماعية ويحضر برنامجا لتطوير مهارات التفكير، ويخضع لحظر تجول خلال عطلة نهاية الاسبوع. 

جرو

الحيوانات

تعذيب

معامله وحشيه

السجن

امريكا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة