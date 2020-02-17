حاول الانتقام من صديقته السابقة فإغراق جرو.. مصيره السجن سنة فى نيويورك

شعبان هدية

حاول شاب أمريكى أن ينتقم من صديقته السابقة بإغراق جرو خاص بها ، فكان مصيره السجن لمدة عام ،بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية، باعتبار أن ما قام به هذا الشاب غير مقبول، وهو قرار رحب به المدعى العام المسؤول عن الملف بقرار المحكمة .

وتعود الحادثة إلى يوليو 2018، عندما أنقذ أحد المارة جروا يبلغ من العمر 8 أشهر، محبوسا فى قفص ومتروكا مع ارتفاع المد فى خليج ساندى هوك في نيوجيرسى بالولايات المتحدة الأمريكية، وأطلق يومها على الجرو اسم "ريفر"، وفتحت الشرطة تحقيقا بالموضوع. وتعد حماية الحيوانات التي تستحوذ على اهتمام أساسى فى حياة الكثير من الأمريكيين، واحدة من القضايا القليلة التي تحظى بالاجماع فى المشهد السياسى. ففي نوفمبر الماضي، وقع الرئيس الأمريكى، دونالد ترامب، قانونا عرضه أعضاء من كلا الحزبين، يعاقب بالسجن لفترات قد تصل إلى سبع سنوات من يبث مقاطع مصورة تظهر التعامل بوحشية مع الحيوانات.

وقال كريستوفر جرامتشيونى المدعى العام فى منطقة مونماوث جنوب نيويورك، فى بيان، إن المتهم آرون دايفيس (36 عاما) أدين بتهمة معاملة حيوان بقسوة ووحشية ، بعد محاكمة دامت ثلاثة أيام فى ديسمبر.

وفي ذلك اليوم، كان عناصر من الشرطة مجهزين بكاميرات تدخلوا صباحا في شجار بين زوجين وصوروا كلبا شبيها بـ"ريفر" ما سمح بالوصول إلى الشخص الذي حاول إغراق الجرو، على ما جاء في البيان. وقال جرامتشيوني إن "إساءة معاملة الحيوانات التي لا تستطيع الدفاع عن نفسها هو أمر غير مقبول، وأكثر من ذلك هو فعل حقير لا سيما عندما يستخدم الحيوان كوسيلة للانتقام من مالكه".