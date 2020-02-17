جنايات سوهاج تجدد حبس عامل 15 يوما لاتهامه بالإتجار فى الأسلحة النارية

سوهاج – عمرو خلف

قررت محكمة جنايات سوهاج برئاسة المستشار جمال فزاع وأمانة سر رمضان حسن تجديد حبس المتهم "ح.م.أ" 30 سنة عامل 15 يوما على ذمة التحقيق لاتهامه بتصنيع الأسلحة النارية والاتجار بها، بدائرة مركز البلينا .

وتعود أحداث الواقعة إلى عام 2019 بدائرة مركز البلينا عندما وردت معلومات لضباط مباحث المركز عن قيام المتهم بتصنيع الأسلحة داخل ورشة والاتجار بها بدون ترخيص بدائرة المركز.

بعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة، وتم إعداد كمين للمتهم والقبض عليه وبحوزته عدد من الأسلحة النارية كانت معدة للبيع، وبمواجهته اعترف بالواقعة، وتمت مصادرة المضبوطات، وبعرضه على النيابة أمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيق، وتمت إحالته المتهم إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت قرارها المتقدم مع مراعاة التجديد له فى الميعاد المحدد.

كانت محكمة جنايات سوهاج، قد قضت بمعاقبة المتهم "مدكور.م.م" 31 سنة عامل بالحبس عامين لاتهامه بقتل شقيقه مبروك فى مشاجرة بينهما بدائرة مركز أخميم، وصدر الحكم برئاسة المستشار عصام عيسى، وعضوية المستشارين صلاح الشربينى، وهيثم حماد، بأمانة سر رمضان حسن.

تعود أحداث القضية إلى عام 2019 بدائرة مركز أخميم عندما تلقى رئيس المباحث بلاغا بمقتل المجنى عليه بعد إصابته بإصابات متفرقة بالجسد وتم نقله الى المستشفى جثة هامدة، وكشفت التحريات أن شقيقه المتهم وراء ارتكاب الواقعة بسبب خلافات بينهما على نقود فوقعت بينهما مشاجرة قام خلالها المتهم بدفع شقيقه على زجاج مكسور، مما أدى إلى إصابته بإصابات متفرقة بالجسد، وتوفى فور وصوله المستشفى متأثرا بإصابته.

وبعد تقنين الإجراءات، تم القبض على المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، ووجهت إليه النيابة تهمة ضرب أفضى إلى موت، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات والتى أصدرت حكمها السابق.