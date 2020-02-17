سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 10:59 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:24 ص
تباين مؤشرات البورصة المصرية بمستهل تعاملات جلسة الاثنين البورصة المصرية
كتب هانى الحوتى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بمستهل تعاملات جلسة اليوم الاثنين، إذ ارتفع مؤشرها الرئيسى والأوسع نطاقا، فيما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة.
 
وارتفع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 13742 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 1868 نقطة، وقفز مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.05% ليصل إلى مستوى 15753 نقطة، ونزل مؤشر إيجى إكس 30 للعائد الكلى بنسبة 0.03% ليصل إلى مستوى 5125 نقطة.
 
فيما تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70 متساوى الأوزان" بنسبة 0.01% ليصل مستوى 1253 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" بنسبة 0.01% ليصل إلى مستوى 1371 نقطة.
 
وفى سياق متصل تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم بالشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية، إذ اشترى مجلس إدارة شركات المصرية الدولية للصناعات الدوائية-ايبيكو، مصر لصناعة الكيماويات، سماد مصر (ايجيفرت)، 261.5 ألف سهم، 19911 سهم، 8570 سهم، على التوالى، كما اشترى مساهم رئيسى بشركة مطاحن ومخابز الإسكندرية،  2800 سهم، واشترى نظام الإثابة والتحفيز للعاملين بالبنك المصرى الخليجى 100.5 ألف سهم.
 
فيما باعت إدارة البنك التجارى الدولى 100 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة لشرك الأخوة المتضامنين للاستثمار العقارى والأمن الغذائى 10 أسهم، بينما اشترت مجموعة مرتبطة بشركة عامر جروب 212.5 ألف سهم.
 
فى سياق آخر أعلنت شركة راية القابضة للاستثمارات المالية، أنه لم ترد إليها أنباء عن إصابة أى من العاملين بالشركة بفيروس كورونا، كما أنه لم يرد إليها أنباء عن تأثر خطط الإمداد والعمليات التشغيلية وحجم المبيعات والأسواق التصديرية للشركة.اخبار البورصة المصرية، البورصة المصرية، البورصة، اخبار الاقتصاد
 

اخبار البورصة المصرية

البورصة المصرية

البورصة

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

"سبحة المسيحيين".. تعرف على أقصر وأقوى صلاة يتلوها الأقباط مع السبحة

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

لو حبيبك برج الحوت.. اعرفى 9 علامات على أنه صادق فى مشاعره

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

انفراد.. صور أول لودر تم تصنيعه بأيادى مصرية فى مصانع "الإنتاج الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

الرئيس السيسى يفتتح اليوم مشروعات جديدة بشركة أبوزعبل " مصنع 300 الحربى"

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

اليوم.. الحكم على 16 متهما بالإتجار فى البشر وتهريب المهاجرين بشكل غير شرعى

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

الحبس عقوبة الإخلال بالأمن وتعطيل سير المباريات والأنشطة الشبابية

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

المرور تواجه الشبورة بغرفة عمليات وتخصيص خط ساخن للإغاثة

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

حزب الحرية يتضامن مع نقيب الموسيقيين بمنع التعامل مع مطربى المهرجانات

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة