تأجيل إلحاق المدرسة المهنية بمدرسة تصفا الإعدادية للعام القادم بالقليوبية

القليوبية إبراهيم سالم

نشرت إدارة كفر شكر التعليمية بقيادة خالد جرامون، التابعة لمديرية التربية والتعليم بالقليوبية، بيانا صحفيا ردا علي ما أثير بشأن إلحاق المدرسة المهنية بكفر شكر على مدرسة تصفا الإعدادية كفترة ثانية، موضحة أن هذا الموضوع تم ارجاؤه لبداية العام الدراسي الجديد 2021/2020، ولن يتم تنفيذه العام الجاري، حيث تم اقتراح ذلك لصالح العملية التعليمية وتسهيلا علي الطلاب وأولياء الأمور.

وأكدت الإدارة التعليمية بكفر شكر في بيانها، أن غالبية طلاب وطالبات المدرسة المهنية من أبناء قري الوحدة المحلية بكفر تصفا التابعة لمركز كفر شكر، وكذلك الوحدة المحلية بقرية صهرجت الكبري بمحافظة الدقهلية، وكذلك لأن المقاعد بالفصول الدراسية بتلك المدرسة مناسبة لهذا السن، حيث أن المدرسة كانت ملحقة بمدرسة كفر شكر الابتدائية الجديدة والمقاعد غير مناسبة لسن الدارسين بالمدرسة المهنية.

وأوضحت الإدارة، أن هذا كان مجرد اقتراح للعمل به مع بداية العام الدراسي القادم، وأنه تم أخذ موافقات مديرية التربية والتعليم بالقليوبية بقيادة طه عجلان مدير المديرية، معلنة أن جميع الطلاب بجميع المراحل التعليمية مسؤولون منهم، وأنه لا تفرقة بينهم، وأنها تسعى لراحة الطلاب وحمايتهم وطمأنة أولياء أمورهم.

وكانت قد شهدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، سلسلة من الاجتماعات واللقاءات استعدادا للفصل الدراسي الثاني، الذى انطلق الأحد الماضي، بمدارس المحافظة تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.

وشارك طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، فى فعاليات الاجتماع الذى عقد برئاسة الدكتور رضا حجازي، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفني لشئون المعلمين، ورئيس قطاع التعليم العام مع المديريات التعليمية عبر الفيديو كونفرانس؛ لبحث مدى استعدادات المدارس للفصل الدراسي الثاني، المقرر انطلاقه الأسبوع المقبل .