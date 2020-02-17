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بريطانيا تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار لتطوير أقوى كمبيوتر عملاق بالعالم

الإثنين، 17 فبراير 2020 10:49 ص
بريطانيا تعتزم استثمار 1.6 مليار دولار لتطوير أقوى كمبيوتر عملاق بالعالم الحكومة البريطانية
كتب محمد عبد المجيد

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تعتزم الحكومة البريطانية استثمار 1.2 مليار جنيه استرلينى (1.6 مليار دولار) لتطوير ما تصفه بأنه أقوى جهاز كمبيوتر عملاق فى العالم لتقديم نشرات أكثر دقة عن الطقس والمناخ، وسيستخدم الكمبيوتر العملاق الجديد الذى ستديره هيئة الطقس بالبلاد، للمساعدة فى التنبؤ بالعواصف بدرجة أكثر دقة، وتحديد أنسب المواقع لإقامة مصدات لمياه الفيضانات والتنبؤ بالتغيرات فى المناخ العالمي.
 
و وفقا لما نشر على موقع "الاتحاد الإماراتية"، سيقدم الجهاز، تنبؤات أفضل للمطارات تتيح لها الاستعداد لأى طوارئ، كما سيمنح قطاع الطاقة معلومات أكثر تفصيلاً.
 
وينتهى أجل أجهزة الكمبيوتر العملاقة الحالية، بهيئة الطقس البريطانية فى أواخر عام 2022.
 
و يعد مكتب الأرصاد الجوية هو مكتب خدمة الأرصاد الجوية الوطنية فى المملكة المتحدة، يقع مقره الرئيسى فى إكزتر فى مقاطعة ديفون بالمملكة المتحدة، ويعرف كذلك باختصار UKMET، حيث نقل المكتب إلى المقر الذى بنى خصيصا له بقيمة 80 مليون جنيه إسترلينى فى سبتمبر 2003 ، افتتح المبنى رسميا من طرف روبرت ماى فى يوم 21 يونيو 2004، وذلك قبل أسابيع قليلة احتفاله بعيد ميلاده المائة والخمسين. بالإضافة لمكتبه الرئيسى فإن مركز الأرصاد يتوفر كذلك على مراكز أخرى فى كل من أبردين، جبل طارق وجزر فوكلاند.
 
أنشئ مكتب الأرصاد الجوية فى عام 1854 باعتباره قسما صغير تابع للجنة التجارة بتوجيه من الضابط البحرى وعالم الأرصاد روبرت فيتزروي، كان الهدف منه هو خدمة البحارة. أدى فقدان سفينة الركاب الشراعية التى تحمل اسم الميثاق الملكي؛ قبالة ساحل جزيرة أنغلزى أثناء عاصفة عنيفة ضربت المنطقة فى أكتوبر 1859، إلى تقديم المكتب أول خدمة تنبيه من العاصفة، أسس فيتزروى فى ما بعد شبكة مكونة من 15 محطة ساحلية يمكن من خلالها توفير تحذيرات بصرية من العواصف للسفن فى البحر.
 

بريطانيا

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حاله الطقس

المناخ

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