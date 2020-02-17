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الإثنين، 17 فبراير 2020 12:35 م
خالد صلاح
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اليورو يكافح قرب أقل مستوى فى 3 أعوام بفعل المخاوف الاقتصادية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:06 م
اليورو يكافح قرب أقل مستوى فى 3 أعوام بفعل المخاوف الاقتصادية اليورو
رويترز

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يكافح اليورو قرب أقل مستوى في ثلاث سنوات اليوم الاثنين، وسط قلق المستثمرين حيال ضعف النمو في المنطقة بينما يبدو أن جهود الصين للحد من الضرر الناجم من تفشي الفيروس تشيع الهدوء في الأسواق ليسجل اليوان الدولار الاسترالي مكاسب.

البيانات الاقتصادية التي تصدر اليوم قليلة لكن المتعاملين ينتظرون مؤشر ثقة الأعمال في ألمانيا الذي يصدر غدا الثلاثاء والقراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات هذا الأسبوع لاستخلاص مزيد من الدلائل بشأن حالة اقتصاد منطقة اليورو.

وارتفع اليورو إلى 1.0845 دولار في التعاملات المبكرة لكنه لامس في وقت سابق 1.0817 دولار وهو أدنى مستوى منذ منتصف 2017.

ولم يتأثر الين بضعف بيانات النمو الاقتصادي ليجري تداوله بانخفاض 0.1 % إلى 109.84 ين للدولار.

سجل مؤشر الدولار 99.131 مقتربا من أعلى مستوى في أربعة أشهر ونصف الشهر الذي سجله يوم الجمعة عند 99.241.

وصعد الدولار الاسترالي 0.1% إلى 0.6724 دولار أمريكي، وارتفعت عملة الصين 0.1% في المعاملات الخارجية إلى 6.9835 يوان مقابل الدولار.

ولم يطرأ تغير على الاسترليني عند 1.3046 دولار.


اليورو

الدولار الاسترالي

منطقة اليورو

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