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النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة الصحفية المتوفية بشقتها المعادى

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:12 ص
النيابة تستعجل تقرير الصفة التشريحية لجثة الصحفية المتوفية بشقتها المعادى جثه،ارشيفية
كتب كريم صبحى

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تواصل نيابة المعادى، برئاسة المستشار تامر عاشور التحقيق فى واقعة العثور على صحفية متوفية داخل شقتها ، حيث أمرت النيابة باستعجال مصلحة الطب الشرعى بإرسال تقرير الصفة التشريحية لجثة المتوفية لبيان سبب الوفاة  .
 
وتبين من التحريات والتحقيقات، عدم وجود أى بعثرة فى شقة المتوفية وعدم اختفاء أى أشياء من داخل الشقة.
 
واستمعت النيابة لأقوال أسرة الصحفية رحاب، الذين أكدوا أن ابنتهم لم تكن تعانى من أى أمراض نفسية، أو تمر بحالة اكتئاب وانما كانت طبيعية حيث نفى زوجها أمام النيابة اصباتها بأى مرض نفسى وأنه يستبعد اقبالها على الانتحار حيث أنها كانت طبيعية قبل الحادث ..
 
وتبين من مناظرة مكان الحادث، وجود ايشارب بجوار جثة المجنى عليها، وبمناظرة الجثة تبين وجود تجمع دموى حول الرقبة الأمر الذى يشير إلى أن الحادث انتحار.
 
وعثر رجال مباحث القاهرة، على جثة سيدة داخل شقتها فى منطقة المعادى، وانتقل رجال المباحث لكشف ملابسات الواقعة.
 
وتلقى قسم شرطة المعادى، بلاغا من زوج "ر.ب" بأنه كان يتصل بها على هاتفها المحمول ولم تستجب، وانتقل رجال المباحث للمكان لمعرفة ملابسات وظروف الحادث.
 
وقال زوجها، إنه قام بالاتصال بها ولم تستجيب، مما دفعه للسؤال عنها من والدتها، والتى توجهت إلى المنزل لمعرفة الأمر، وظلت تطرق باب الشقة ولم تستجِب، وعقب كسر والدخول إلى غرفتها ووجدتها متوفية، ويكثف رجال المباحث من جهودهم لكشف ملابسات الحادث.

المعادى

العثور على جثة صحفية فى المعادى

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