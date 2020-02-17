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المواطنون من مجمع تراخيص القاهرة الجديدة: كل شىء هنا مميكن "فيديو"

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:50 م
المواطنون من مجمع تراخيص القاهرة الجديدة: كل شىء هنا مميكن "فيديو" مواطنة من داخل مجمع تراخيص القاهرة الجديدة
كتب محمود عبد الراضى

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أعرب المواطنون عن تقديرهم لوزارة الداخلية، لافتتاحها مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، الذي مثل لهم نقله نوعية في استخراج الرخص في أسرع وقت.

وقال المواطنون، عقب إنهاء إجراءاتهم بمجمع التراخيص الجديد:" مش مصدقين أنفسنا، خلصنا الورق في دقايق، ولا طوابير ولا زحمة، كله هنا مميكن".

وافتتحت وزارة الداخلية، مجمع تراخيص القاهرة الجديدة، وذلك استمراراً لتنفيذ استراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى افتتاح منشآت شرطية جديدة وتطوير المنشآت الشرطية وتزويدها بأحدث الأجهزة لتقديم الخدمات الشرطية للمواطنين بشكل حضارى متطور وبمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة يناير 2020، واستكمالاً لتطوير المنظومة المرورية.

وتقرر الداخلية نقل وحدات تراخيص المركبات (وحدة تراخيص مرور القاهرة الجديدة، وحدة تراخيص مدينة نصر، وحدة تراخيص مصر الجديدة) إلى (مجمع تراخيص القاهرة الجديدة) بمنطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

ويتم العمل بمجمع التراخيص (من الساعة 8 ص حتى الساعة 5م) طوال أيام الأسبوع عدا يوم الخميس حتى الساعة 3م والجمعة راحة أسبوعية.

وتيسيراً على المواطنين، تم بناء المجمع الجديد على ثلاثة طوابق يخصص الطابق الأول لوحدة تراخيص مركبات مرور القاهرة الجديدة، والطابق الثانى لوحدة تراخيص مركبات مدينة نصر، والطابق الثالث لوحدة تراخيص مركبات مصر الجديدة، ويتم إدارة العمل به من خلال 20 شباك بكل وحدة، بالإضافة لنظام "الكيو سيستم" المرقم حيث يتم استقبال الجماهير من خلال وحدة الاستعلامات بكل طابق ويقوم المواطن بسحب رقم إلكترونى يتم من خلاله تلقى الخدمات بالتتابع المسلسل للرقم حتى مغادرته لوحدة التراخيص، مع مراعاة تخصيص مكاتب لتقديم الخدمات لكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.

ويضم المجمع أيضاً نوافذ لنيابات المرور المختصة فى ذات الصالة المخصصة لاستقبال المواطنين بكل وحدة كما تم تجهيز المجمع بصالات كبيرة بكل طابق لاستقبال المواطنين تم تجهيزها على أحدث التصميمات العصرية وكافيتريات لخدمة المواطنين خلال فترة تواجدهم بالمجمع، والمجمع بالكامل مراقب بكاميرات تليفزيونية حديثة تسمح بمراقبة حسن تقديم الخدمات للمواطنين.


تراخيص

تراخيص القاهرة الجديدة

مجمع تراخيص القاهرة الجديدة

المرور

مرور الكتروني

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