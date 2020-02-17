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"المهندسين": تدريبات ومنح أكواد باعتماد المعهد الأمريكى للخرسانة على مستوى إفريقيا

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:29 م
"المهندسين": تدريبات ومنح أكواد باعتماد المعهد الأمريكى للخرسانة على مستوى إفريقيا وفد نقابة المهندسين المصرية
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة للمهندسين، إنه فى إطار سعيها لإثقال مهارات المهندسين والعمل على تطوير مهاراتهم العملية والعلمية، وإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية وادارية تنهض بمختلف القطاعات ومؤسسات الدولة، من خلال برامج تدريبية ومهنية متخصصة تساعد المهندسين على حُسن الأداء لمزاولة المهنة، وكذلك الوصول لأقصى تعاون أكاديمى بينها وبين المؤسسات الهندسية الدولية، فقد وجه المهندس هانى ضاحى نقيب المهندسين، بإعداد وتأهيل كوادر وقيادات هندسية تحت مظلة أكاديمية المهندسين للتدريب المهنى.

وأوضحت النقابة، فى بيان، أن وفدا من نقابة المهندسين المصرية برئاسة المهندس هشام أبو سنه نقيب مهندسين القاهرة، والدكتور أميمة صلاح الدين، والمهندس ماير جرجس، بزيارة معرض عالم الخرسانة، والمقام بولاية لاس فيجاس بالولايات المتحدة الأمريكية وهو المعرض الاشهر فى مجال الخرسانة حول العالم، وعلى هامش المعرض قام الوفد بعقد عدة لقاءات جاء على رأسها لقاء مع مسئولى المعهد الأمريكى للخرسانة (ACI)American concrete institute، وذلك لوضع خطة تفعيل بروتوكول التعاون المُبرم تحت مظلة أكاديمية التدريب المهنى بنقابة المهندسين المصرية لتكون ممثلا للـACI فى مصر وأفريقيا بجميع خدماته من دورات تدريبية للطلبة والمتخصصين وعمل عضويات والحصول على الأكواد بأسعار مخفضة مما يحقق الاستفادة للمجتمع الهندسى بشكل عام بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل العربى والافريقى.

كما قام الوفد بعقد اجتماع مع مؤسسه (PTI) Post-Tensioning Institute معهد الخرسانة سابقة الإجهاد، لبحث ومناقشه اليات كون اكاديمية التدريب المهنى أولى المراكز التى سيتم التوسع بها خارج الولايات المتحدة الأمريكية لتكون نقطة انطلاق فى الشرق الاوسط وأفريقيا، هذا إلى جانب قيام الوفد بالتنسيق لدعوة الوفد المصرى لحضور الاجتماع السنوى لنقابة المهندسين الانشائيين والمقرر عقده شهر ابريل المقبل، بالإضافة إلى حضور الاجتماع السنوى لنقابة المهندسين المعماريين والمقرر عقده فى شهر مايو المقبل.

 

 


نقابة المهندسين

تدريبات نقابة المهندسين

المعهد الأمريكى للخرسانة

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