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الإثنين، 17 فبراير 2020 07:11 م
خالد صلاح
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المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع"

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:02 م
المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. غدا بـ"اليوم السابع" اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الثلاثاء، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، العائدون من ووهان: السيسى أعادنا إلى الوطن وأنقذ حياتنا.. المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. فض معسكر الحجر الصحى فى مطروح.. و«الصحة» تعلن خلوّ الجميع من الفيروس وتشيد بجهود.. القوات المسلحة: لعبت دورا عظيما فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر.
 
واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..
 

ـ العائدون من ووهان: السيسى أعادنا إلى الوطن وأنقذ حياتنا.. المصريون يربحون الجولة الأولى مع «كورونا».. فض معسكر الحجر الصحى فى مطروح.. و «الصحة » تعلن خلوّ الجميع من الفيروس وتشيد بجهود.. القوات المسلحة: لعبت دورا عظيما فى توفير شبكة اتصالات عالية المستوى للتنظيم وتسكين الأسر

 
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ـ السيسى يفتتح مصنع 300 الحربى ويتفقد المدرعة «سينا 200».. الرئيس يجرى حديثا مع المهندسين المشرفين ويستعرض خطوط إنتاج اللودر المصرى الجديد long life LD900 ويفتتح عددا آخر من المشروعات الجديدة عبر الفيديوكونفراس بالمصانع الحربية 144 ببنها و270 بقها و999 بحلوان

 
ـ أم الدنيا ضيف شرف «بلجراد 42».. السياحة المصرية تخترق أسواق شرق أوروبا
 

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ـ المواجهة تتصاعد بين النقابة والمطربين.. هانى شاكر يمنع رمضان ومطربى المهرجانات من العمل نهائيا

 
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كورونا

السيسى

الإمارات

التنظيمات الإرهابية

الجيش السورى

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