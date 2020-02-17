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لمدة 5 ساعات للصيانة..

المرور: غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من الجيزة اتجاه القاهرة

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:52 م
المرور: غلق جزئى لمطلع كوبرى 15 مايو للقادم من الجيزة اتجاه القاهرة كوبرى 15 مايو - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - سيد الخلفاوى

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تغلق الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع المحافظة، مطلع كوبرى 15 مايو لمدة 5 ساعات لإجراء أعمال صيانة، ضمن الإجراءات المتخذة لرفع المعوقات بالطرق والمحاور بنطاق المحافظة وتسهيل حركة المرور، وستقوم الإدارة العامة لمرور الجيزة وبالتنسيق مع الشركة المختصة بتنفيذ أعمال صيانة للفواصل العرضية الخاصة بمطلع كوبرى 15 مايو مما يضطرها لغلق الكوبرى جزئياً فى الإتجاه القادم من ميدان سفنكس وشارع جامعة الدول العربية إلى محافظة القاهرة .

وقال مصدر أمنى، إن الإدارة العامة لمرور الجيزة نوهت على أن الغلق سيستمر لمدة 5 ساعات فقط تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح غدِ الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وتنتهى فى الـ 5 فجر ذات اليوم، دون تعطيل للحركة المرورية، مع وضع إرشادات اللوحات المرورية وتعليمات لجان المرور والتى تم نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادى التكدسات .

وعززت، اليوم الاثنين، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


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