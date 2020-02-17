سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 02:32 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين توافق على استيراد الدواجن الحية من الولايات المتحدة

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:59 م
الصين توافق على استيراد الدواجن الحية من الولايات المتحدة دواجن حية - صورة أرشيفية
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت وزارة الزراعة والشؤون الريفية الصينية على موقعها الإلكتروني اليوم الاثنين، إن الصين وافقت على استيراد جميع منتجات الدواجن من الولايات المتحدة، بما فى ذلك الطيور الحية إلى جانب لحوم الدواجن التى جرت الموافقة عليها أواخر العام الماضى.

كانت بكين تحظر جميع أوجه التجارة فى منتجات الدواجن من الولايات المتحدة منذ 2015 بسبب نوبات تفش لإنفلونزا الطيور هناك.

لكنها رفعت الحظر على واردات لحوم الدواجن في نوفمبر 2019 كتنازل للولايات المتحدة قبيل إتمام اتفاق تجارة محدود.

وقال لي جينج وى من اتحاد صناعة الدواجن بالصين إن القرار الجديد سيسمح أيضا باستيراد الطيور الحية، مما يعود بالفائدة على شركات منها أفياجن وكوب-فانترس، وكلتاهما مقرها الولايات المتحدة وتعد من أكبر شركات تربية الدواجن في العالم.

ولم يتسن بعد الوصول إلى أحد من مكتبي أفياجن أو كوب هاتفيا في الصين.

كانت قيمة واردات الدواجن الحية من الولايات المتحدة تبلغ 38.7 مليون دولار في 2013، إذ كانت تتجاوزها بكثير منتجات داجنة أخرى مثل أرجل الدجاج.

بيد أن الحظر على الدواجن الأمريكية كان له أثر كبير على منتجي الدواجن في الصين نظرا لحاجتهم إلى أمهات التسمين من أجل إعادة بناء قطعانهم.

 


الصين

الولايات المتحدة

دواجن حية

منتجات الدواجن

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

بعثة الزمالك تغادر القاهرة لمواجهة الأهلى فى كأس السوبر بأبو ظبى

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

أول صور وفيديو للعائدين من ووهان الصينية بعد فض معسكر الحجر الصحى بمطروح

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة