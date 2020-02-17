وأضاف شوانج أن الصين ملتزمة بتعزيز النظام الدولى لمنع الانتشار، وتنفذ بصرامة التزاماتها الدولية ذات الصلة، وتحافظ على اتصال وتعاون مع الدول الأخرى على أساس الاحترام المتبادل، وتابع أن الصين تحث أمريكا على مراعاة شواغل المجتمع الدولى واحترام الحقوق والمصالح المشروعة للدول الأخرى.