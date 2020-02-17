الصحة العالمية: هناك إنخفاض فى الحالات الجديدة المصابة بفيروس كورونا

رويترز ووكالات الأنباء

قالت منظمة الصحة العالمية ، اليوم الاثنين ، إن أحدث البيانات التي نشرتها الصين عن الأشخاص الذين أصيبوا بفيروس كورونا المعدي ، تشير إلى انخفاض في الحالات الجديدة لكن "جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة" فيما يتعلق باتجاه تطور الوباء.

وقال المدير العام للمنظمة ، تيدروس أدهانوم جيبريسوس ، إن الصين قدمت وصفا لأعمار المصابين وخطورة المرض ومعدلات الوفاة في تقرير نشرته بشأن أكثر من 44 ألف حالة إصابة مؤكدة بالمرض .

وقال للصحفيين "يبدو أيضا أن البيانات تظهر انخفاضا في الحالات الجديدة... لا بد من تفسير هذا الاتجاه بحذر شديد. الاتجاهات يمكن أن تتغير في الوقت الذي يتأثر فيه سكان جدد.

"من السابق جدا لأوانه القول إن هذا الانخفاض المذكور سيستمر. جميع السيناريوهات لا تزال مطروحة ".