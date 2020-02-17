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السيطرة على حريق نشب بداخل مول فى مدينة 6 أكتوبر

الإثنين، 17 فبراير 2020 07:07 م
السيطرة على حريق نشب بداخل مول فى مدينة 6 أكتوبر سيارت اطفاء- أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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سيطر رجال الحماية المدنية على حريق داخل مول فى الحى الحادى عشر بمدينة السادس من أكتوبر دون إصابات، انتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان. 
 
تلقت غرفة عمليات نجدة الجيزة، بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل احدى المولات فى مدينة 6 أكتوبر، وتم الدفع بـ 6 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق ، وجارى تحرير محضر بالواقعة .
 

كما نجح رجال الحماية المدينة فى السيطرة على حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية دون إصابات، وانتقلت سيارات الإطفاء وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان.

كانت غرفة عمليات نجدة الجيزة، تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق داخل شقة سكنية فى منطقة العمرانية، وتم الدفع بـ 3 سيارات اطفاء، وفرض كردون أمنى ومحاصرة النيران ومنع خطر الأمتداد لباقى المجاورات، وتم عملية اخماد الحريق.


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