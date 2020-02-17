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السجون توافق على نقل 21 نزيلا بالقرب من محل إقامتهم مراعاة للبعد الإنسانى

الإثنين، 17 فبراير 2020 01:01 م
السجون توافق على نقل 21 نزيلا بالقرب من محل إقامتهم مراعاة للبعد الإنسانى سجناء ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى ـ إيهاب المهندس

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وافق قطاع السجون على نقل 21 من نزلاء السجون، وذلك بالقرب من محال إقامة ذويهم ولرفقة ذويهم بالسجون المختلفة مراعاة للبعد الإنسانى.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص قطاع السجون على تطبيق أطر الفلسفة العقابية الحديثة وتحقيق الاستقرار النفسى والاجتماعى للنزلاء تمهيدًا لعودتهم إلى مدارج المجتمع كمواطنين صالحين عقب انتهاء فترة العقوبة.

 

يذكر أن قطاع السجون وجه قافلة طبية ضمت أطباء من مختلف التخصصات الطبية، إلى منطقة السجون ومراكز وأقسام الشرطة لتوقيع الكشف الطبى على النزلاء والمحتجزين.

 

تم تنظيم قافلة لتطعيم نزلاء سجون جمصة كإجراء وقائى من مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، وقام فريق عمل من مكتب صحة أول طنطا وتحت إشراف أطباء السجن بتطعيم عدد من النزلاء، فى إطار التنسيق الدائم بين وزارة الداخلية ووزارة الصحة، وبناء على بروتوكول التعاون بين قطاع السجون ووزارة الصحة، وتم أخذ مقاسات الأطراف الصناعية لـ (13) نزيلا من ذوى الاحتياجات الخاصة بمعرفه فريق عمل من جمعية الأورمان الخيرية وفقا للبروتوكول المبرم بينها وبين قطاع السجون.

 

وتم توجيه قافلة طبية ضمت مختلف التخصصات، بالإضافة إلى صيدلية لصرف الأدوية اللازمة بالمجان، لتوقيع الكشف الطبى على المحتجزين بأقسام ومراكز الشرطة بنطاق مديرية أمن بورسعيد، وكذا العاملين من رجال الشرطة والموظفين المدنيين.

 

وتوالى وزارة الداخلية جهودها فى استمرار توجيه تلك القوافل الطبية لتقديم كافة سُبل الرعاية الصحية والطبية لنزلاء السجون على مستوى الجمهورية ومتابعة حالتهم الصحية.


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