سوبر كورة
Ads
الإثنين، 17 فبراير 2020 11:10 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الرئيس السنغالى يصل العاصمة الموريتانية فى زيارة رسمية

الإثنين، 17 فبراير 2020 09:44 م
الرئيس السنغالى يصل العاصمة الموريتانية فى زيارة رسمية الرئيس السنغالي ماكي صال
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

وصل الرئيس السنغالي ماكي صال، مساء اليوم ، الإثنين ، إلى العاصمة الموريتانية (نواكشوط)، في زيارة رسمية تستمر يومين.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني - وفقا للإذاعة الموريتانية - على رأس مستقبلي الرئيس السينغالي بالجناح الرئاسي بمطار نواكشوط (أم التونسي) الدولي، بمشاركة أعضاء الحكومة وقادة أركان القوات المسلحة وقوات الأمن.

ويرافق الرئيس السنغالي في هذه الزيارة ، وفد كبير يضم وزراء الخارجية والبترول والطاقات والصيد والاقتصاد البحري والبيطرة والإنتاج الحيواني والمعادن والجيولوجيا والاقتصاد الرقمي والمواصلات.

ويشترك البلدان في حقل الغاز الطبيعي "آحميم"، ووقعا مؤخرًا اتفاقًا مشتركًا يوضح كيفية تقاسم العائدات من هذا الحقل.

 

 


السنغال

الرئيس السنغالى

موريتانيا

نواكشوط

الغاز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

كلام ستات.. أحدث ظهور لـ"هالة" طفلة فيلم "الحفيد"

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

اسرائيل تعلن عن ترقية أول ضابطة محجبة مسلمة فى جهاز الشرطة

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

أخبار مصر اليوم .. الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

الصحة تعلن رسميا خلو جميع العائدين من ووهان من كورونا.. هالة زايد: منظمة الصحة العالمية أمدت مصر بكواشف المرض ضمن 4 دول بالإقليم.. حالة الأجنبى حامل الفيروس جيدة.. ولا داعى لارتداء الكمامات.. صور

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

صور.. بعثة الأهلى تصل مطار القاهرة استعدادا للسفر لأبو ظبى لمواجهة الزمالك

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الاثنين 17-2-2020 وعيار 24 بـ190.67 ريال

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

رمضان صبحى على رأس قائمة الأهلي لمواجهة الزمالك فى السوبر.. واستبعاد صالح

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

الأرصاد: طقس الغد شديد البرودة ليلا وأمطار غزيرة تمتد للقاهرة والصغرى 12 درجة

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

كيف تعزل نفسك ذاتيا فى المنزل إذا اشتبهت فى أعراض كورونا

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

حضارة مصر تواصل إبهار العالم.. اكتشافات أثرية لا تتوقف.. دعم واضح من قبل الدولة.. خوى وخبيئة العساسيف والحيوانات المقدسة و83 مقبرة اكتشافات أثرية مهمة.. وإقبال كبير من السائحين على زيارة الكنوز المكتشفة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

رئيس الوزراء يتابع الموقف التنفيذى لمنظومة المخلفات البلدية الصلبة الجديدة

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

‎فيديو.. إزاى تستفيد من الأوكازيون الشتوى بعد مد العروض حتى عيد الأم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة