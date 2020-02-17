الرئيس التونسى: حجب الثقة عن حكومة " الفخفاخ " سيحل البرلمان

كتب محمد شرقاوى

أفات قناة العربية فى نبأ عاجل لها أن الرئيس التونسي قيس سعيد قال إن حجب الثقة عن حكومة إلياس الفخفاخ سيحل البرلمان.

وكان الرئيس التونسى قيس سعيد، أكد أن سحب الثقة من حكومة تصريف الأعمال الحالية فى البلاد مخالف للدستور وأن النص الدستورى فى الفصل 89 من الدستور واضح وهو المُطبق فى هذه المرحلة، وقال "من وضع نصا عليه أن يحترمه"،

وأضاف الرئيس التونسى، خلال استقباله، اليوم الاثنين، رئيس الوزراء المكلف بتشكيل حكومة إلياس الفخفاخ،" إن من قبل أن يدخل العمل السياسى لا يدخله إلا فى ظل الدستور الواضح باللغتين العربية والفرنسية، ومن يبحث عن سحب ثقة من حكومة هى حكومة تصريف أعمال اعتقد أنه خارج إطار الدستور، لأن حكومة تصريف الأعمال هى حكومة غير مسؤولة انبثقت عن أغلبية كانت قائمة فى ظل المجلس النيابى السابق قبل الانتخابات الأخيرة وهو الذى منحها الثقة".

وأضاف سعيد ،، "أما اليوم لا يمكن لمجلس أن يسحب ثقة من حكومة تصريف أعمال، موضحا أن تصريف الأعمال هى حكومة تواصل العمل على استمرارية الدولة ولكنها ليست مسؤولة، وقال إن "رئيس الحكومة المكلف بتصريف الأعمال يوسف الشاهد صرح يوم 15 نوفمبر الماضى بأننى (قيس سعيد) كلفته بتصريف الأعمال فقط".