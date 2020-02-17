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التحقيق مع 527 من المتغيبين عن العمل بدون تصريح فى مستشفيات الدقهلية

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:29 م
التحقيق مع 527 من المتغيبين عن العمل بدون تصريح فى مستشفيات الدقهلية الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية
الدقهلية –فريق المحافظات

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قرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، إجراء التحقيقات مع عدد 527 من المتغيبين والمنصرفين من العمل بدون تصريح من الأطباء والعاملين بعدد من المستشفيات بنطاق المحافظة شملت مستشفيات دكرنس والمطرية وشربين والمنصورة والمنزلة والجمالية والسنبلاوين، وذلك لتغيبهم عن العمل بدون عذر ولترك محل العمل قبل المواعيد الرسمية.

ووجه المحافظ لاتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية حيال كافة المخالفات وإجراء التحقيقات مع جميع المخالفين، ووجه بسرعة التنسيق فيما بين مديرية الصحة والوحدات المحلية التى فى نطاقها المستشفيات المشار إليها للعمل على تلافى كافة ملاحظات المرور الميدانى.

تأتي قرارات محافظ الدقهلية بعد استعراضه للتقرير الميداني للإدارة العامة للتفتيش والمتابعة على مدار الأسبوع الماضى، وقد شدد محافظ الدقهلية على ضرورة استمرار جهود المتابعة الميدانية للوقوف على مدى انضباط العاملين بالقطاعات المختلفة والالتزام بتنفيذ الخطط الموضوعة وكذلك مدى التحسن فى تقديم الخدمات للمواطنين.

يذكر أن هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، قام بجولة تفقدية داخل بحيرة المنزلة، حيث تفقد إدارة شرطة المسطحات المائية لمتابعة الموقف الأمني داخل البحيرة وأيضاً تفقد أعمال التكريك والتطهير الجارية حالياً داخل البحيرة من قبل الهيئة الهندسية للقوات المسلحة .

كما تفقد " الشيخ " منطقة شرق سكة حديد المطرية والمقامة علي مساحة 45 فدانا بالتعدي علي البحيرة بإجمالي عدد 510 منازل بعدد 150 أسرة مما يقرب من 4 آلاف نسمة وذلك لتحديد مسار الطريق الدائري الجاري انشائه علي بحيرة المنزلة لوقف اي تعديات علي شاطئ البحيرة والذي يربط بين خمس محافظات هي ( الدقهلية ودمياط  وبورسعيد والإسماعيلية والشرقية ) وتفقد اعمال الرصف الجارية حالياً عليه .

وقرر نائب المحافظ تشكيل لجنة تضم رئيس مركز ومدينة المطرية، والمنزلة، والجمالية، والثروة السمكية، وعضو من هيئة الطرق، والتخطيط العمراني بالمحافظة، لوضع تصور فني لإزالة المعوقات لاستكمال انشاء الطريق الدائري حول البحيرة .

 

 

 


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