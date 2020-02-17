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الإثنين، 17 فبراير 2020 06:44 ص
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ارتفاع وفيات كورونا فى الصين لـ1770 شخصًا وارتفاع المصابين لـ70548 شخصا

الإثنين، 17 فبراير 2020 06:43 ص
ارتفاع وفيات كورونا فى الصين لـ1770 شخصًا وارتفاع المصابين لـ70548 شخصا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
رويترز

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ذكرت اللجنة الوطنية للصحة بالصين صباح اليوم الاثنين، أن عدد الوفيات بفيروس كورونا الجديد فى بر الصين الرئيسى بلغ 1770 شخصا بنهاية أمس الأحد، مرتفعا 105 حالات عن اليوم السابق.

وزاد عدد الوفيات بالفيروس فى إقليم هوبى بوسط البلاد مئة حالة يوم الأحد.

وسجلت الصين 2048 حالة إصابة جديدة بالفيروس فى أنحاء البلاد أمس الأحد ليصل العدد الإجمالى للإصابات إلى 70548 شخصا.

وكانت السلطات الصينية، أعلنت وصول إجمالى عدد الوفيات نتيجة فيروس كورونا إلى 1765 والمصابين إلى 58182 شخصًا، وذلك حسبما أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية" في خبر عاجل منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت السلطات الأمريكية، الأحد، عن إصابة 40 أمريكيا كانوا على متن السفينة السياحية الموبوءة "دايموند برينسيس" فى اليابان بفيروس كورونا.

ووفقاغ لما نشره موقع "سبوتنيك"، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم، أنه سيتم إجلاء المواطنين الأمريكيين وأسرهم من السفينة "دايموند برنسيس" الخاضعة للحجر الصحي فى اليابان، والتي تأكد إصابة أكثر من 300 شخص على متنها بفيروس كورونا الجديد.

ومن المقرر توفير مقاعد لنحو 380 شخصا على متن رحلتين جويتين للإجلاء من اليابان إلى الولايات المتحدة.

وتم وضع السفينة  في الحجر الصحي لمدة أسبوعين فور وصولها إلى يوكوهاما في الثالث من فبراير، بعدما ثبت إصابة رجل كان على متنها وهبط إلى هونغ كونغ بالفيروس.

 

وفيات كورونا

فيروس كورونا

الصين

أخبار الصين

إقليم هوبى

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