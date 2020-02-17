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الإثنين، 17 فبراير 2020 11:07 ص
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إصابة 3 أشخاص إثر سقوط عمود حديدى من أعلى سيارة نقل بالبحيرة

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:00 ص
إصابة 3 أشخاص إثر سقوط عمود حديدى من أعلى سيارة نقل بالبحيرة حادث تصادم - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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أصيب اليوم 3 أشخاص بسحجات وكدمات مختلفة بانحاء الجسم  إثر سقوط عمود حديد من أعلي سيارة نقل بمركز كفر الدوار، كان اللواء مجدى القمرى مدير امن البحيرة قد تلقى إخطارا بالحادث من اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية. 
 
بالفحص تبين  سقوط عمود حديد  من أعلى سيارة نقل على  سيارة  ميكروباص بالطريق الدولى  بالقرب من مدينة  كفر الدوار.
 
أسفر الحادث عن إصابة 3 أشخاص، وتم نقلهم إلى مستشفى كفر الدوار العام لإسعافهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم تمهيدا لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
 
كانت محافظة البحيرة قد شهدت إصابة 4 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم فى حادث تصادم  سيارة بدراحة بخارية بمركز شبراخيت بالبحيرة، بالفحص تبين إصابة 4 أشخاص بكسور بالجسم فى حادث تصادم سيارة ملاكى ودراجة بخارية" توك توك "بطريق "شبراخيت - الرحمانية ،وتم نقل المصابين الى المستشفى العام لاسعافهم وتلقى العلاج اللازم.

يذكر ان اﻹدارة العامة للمرور قد قامت بتوزيع مجموعة من اﻹرشادات المرورية لمنع وقوع الحوادث بعد سقوط اﻷمطار على الطرق سواء السريعة أو الزراعية أو الصحراوية و بالطرق الداخلية فى بمحافظات القاهرة الكبرى بالجيزة والقليوبية و القاهرة لمنع انزلاق السيارات أو وقوع اى حوادث مرورية بعد تأكيدات هيئة الأرصاد الجوية بهطول أمطار خلال الفترة المقبلة 

وابرز تلك الإرشادات هى : التحكم فى عجلة القيادة جيدا لأن سطح الطريق قد يكون زلقا 

- تشغيل المساحات بصفة مستمرة لضمان وضوح الرؤية

 -مضاعفة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التى أمامك حتى تتمكن من الوقوف بأمان

 -تفادى الاستخدام المفاجئ والضغط الشديد على جهاز الفرامل حتى لا تنزلق السيارة فى أى اتجاه

 وتهيب إدارة المرور جميع سائقى السيارات بعدم القيادة بسرعات جنونية على الطرق

 الالتزام بالسرعات المقررة لها واستخدام الإشارات الدالة على الانحراف فى الوقت المناسب

 -عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز مع الالتزام بالجانب الأيمن من الطريق

 -استعمال الأضواء المبهرة ليلا أو نهارا كما يجب عدم الانشغال بغير الطريق لعدم فقدان التركيز

 -ترك مسافة الأمان الواجبة بين سيارتك والآخرين، بحيث لا تقل عن 4 أمتار لكل 10 كم فى السرعة من "40 - 50 مترا" بسرعة 100 كم، مع مضاعفة هذه المسافة فى الأحوال الجوية السيئة.

 

 
 

 
 
 

 

 


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