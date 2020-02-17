إصابة مزارع بطلق نارى فى مشاجرة بين عائلتى الحجيرات و الكلاحين بإدفو

أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن أسوان، من السيطرة على مشاجرة وقعت مساء اليوم، الاثنين، بين عائلتين بمركز إدفو محافظة أسوان، وأسفرت عن إصابة مزارع بطلق نارى، وتم نقله إلى المستشفى لتلقى العلاج، وفرضت الأجهزة الأمنية كردوناً أمنياً لمنع تجدد الاشتباكات بين طرفى المشاجرة.

تفاصيل المشاجرة بدأت بتلقى اللواء هشام فاروق مدير أمن أسوان, إخطاراً من مأمور مركز شرطة إدفو، يفيد بنشوب مشاجرة بين عائلتى الحجيرات و الكلاحين بقرية الرى بالرش التابعة لمركز إدفو، بسبب الخلاف على ملكية قطعة أرض، وعلى الفور انتقلت قوة أمنية برئاسة اللواء وائل نصار، مدير المباحث الجنائية إلى موقع المشاجرة بالقرية، حيث تم فرض طوق أمنى بمحيط القرية, وفرضت الأجهزة الأمنية طوقاً أمنياً بمكان الواقعة للسيطرة على لموقف، وتم إلقاء القبض على 4 أشخاص من طرفى المشاجرة وإعادة الهدوء إلى القرية.

وأسفرت المشاجرة عن إصابة "حسن.ج" من عائلة الكلاحين بطلق نارى، تم نقله على أثرها إلى المستشفى، ومن خلال التحريات الأولية للمباحث حول الواقعة تبين أن سبب المشاجرة التى استخدم فيها الشوم والعصى وبعض الأسلحة النارية، خلاف على ملكية أرض بين عائلتى الحجيرات والكلاحين بالقرية، أدت إلى وقوع مشاجرة بين العائلتين، وقيام المتهم "هانى.ح" من عائلة الحجيرات، بإطلاق النار على المصاب.

وكانت الأجهزة الأمنية بأسوان، شنت حملات أمنية مكبرة خلال الساعات الماضية لتحقيق الانضباط فى الشارع، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الانتشار الأمنى الفعال، والقضاء على كافة الظواهر السلبية، ونجحت خلالها فى ضبط عدة قضايا.

ونظمت مديرية أمن أسوان اليوم، حملة مرورية على الطرق السريعة بأنحاء محافظة أسوان لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات وضبط المخالفين منهم، وأسفرت جهود الحملة خلال 24 ساعة، عن تحرير نحو 615 مخالفة مرورية متنوعة، وتم ضبط 6 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، كما تضمنت الجهود التى شنتها إدارة المرور تحرير 124 مخالفة تجاوز حد السرعة المقررة والتصالح الفورى فى 81 مخالفة، وتحرير 110 مخالفات غرامة ونش وشملت الجهود أيضا سحب تراخيص 89 حالة لعدم قبول التصالح، كما أسفرت الحملة عن تحرير 205 مخالفة متنوعة تم تحرير المحاضر اللازمة وتباشر النيابات المختصة التحقيق.