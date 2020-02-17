إصابة روسية بفيروس كورونا على متن السفينة الموبوءة باليابان

وكالات الأنباء

أعلن موقع "تاس" عن إصابة مواطنة روسية بفيروس كورونا، أثناء سفرها على متن إحدى السفن السياحية فى اليابان. ونقل الموقع عن السفارة الروسية لدى اليابان قولها "إن مواطنة روسية أصيبت بعدوى كورونا على متن سفينة سياحية فى اليابان، وسيتم نقلها إلى المشفى لتلقى العلاج".

وحسب موقع روسيا اليوم، قال بيان صادر عن البعثة الدبلوماسية التابعة للسفارة الروسية "خلال عمليات الفحص الطبى التى أجرتها الهيئات اليابانية على جميع ركاب سفينة Diamond Princess للتحقق من الإصابات بعدوى فيروس كورونا، تم اكتشاف إصابة مواطنة روسية بهذا الفيروس.

وأشار موقع تاس الروسي إلى أن الأطباء اليابانيين كانوا قد اكتشفوا قبل 17 فبراير الجارى 99 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا على متن السفينة المذكورة، ليرتفع عدد الإصابات المسجلة عليها إلى 454 حالة.

وكانت سفينة Diamond Princess تقوم برحلة سياحية مع توقف في محطات عدة فى آسيا عندما سجلت إصابة أحد ركابها عقب نزوله فى هوج كونج، بفيروس كورونا الجديد الذى ظهر فى ديسمبر الماضى فى مدينة ووهان وسط الصين.