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إخلاء سبيل 75 متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة

الإثنين، 17 فبراير 2020 12:43 ص
إخلاء سبيل 75 متهم بإساءة استخدام مواقع التواصل الاجتماعي بضمان محل الإقامة حبس-أرشيفية
كتبت أمنية الموجى

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قررت النيابة العامة، إخلاء سبيل 75 متهما بضمان محل الإقامة على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة، في اتهامهم بنشر أخبار كاذبة من شأنها التأثير على الأمن القومي للبلاد، والانضمام لجماعة أسست خلافا لأحكام القانون والدستور. 

يشار إلى أن النيابة أسندت للمتهمين بالقضية ارتكاب جرائم الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، ونشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

 المتهمون بالقضية رقم 1413 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا، وجهت النيابة إليهم  اتهامات بالإنضمام إلى جماعة إرهابية، نشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، إساءة إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي.

ويواجه المتهمون بالقضية بارتكاب جرائم مشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها، وتلقى تمويل بغرض إرهابي، والاشتراك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب جريمة إرهابية، والتجمهر واستخدام حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة معاقب عليها في القانون بهدف الإخلال بالنظام العام.

 


اخلاء سبيل متهمين

قضية مكملين

المحور الإعلامي لجماعة الإخوان

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