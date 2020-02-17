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إحالة 8 عمال بطنطا للكتان إلى النيابة العامة بسبب تعطيل العمل بالشركة

الإثنين، 17 فبراير 2020 05:47 م
إحالة 8 عمال بطنطا للكتان إلى النيابة العامة بسبب تعطيل العمل بالشركة طنطا للكتان - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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قرر الدكتور راجح عبد العزيز النجار المفوض العام لشركة طنطا للكتان والزيوت، إحالة 8 من عمال الشركة للنيابة العامة، بعد تعطيل العمل وتوقف مصانع الشركة عن العمل والإنتاج وترتب عليه إلحاق أضرار ماديه وأدبيه ومعنوية جسيمة فى حق وسمعة الشركة مع عملائها فى الداخل والخارج.

كانت مديرية القوى العاملة بالغربية قد حررت محضر إثبات حالة بتاريخ 16فبراير الجارى بقيام العاملين بالشركة بتعطيل 8 عمال للعمل، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1675احوال مركز طنطا.

وأصدرت الشركة منشورا جاء فيه بعد الإطلاع على القانون رقم 159لسنة 1981والقرارات المتعلقة به، والقانون رقم 12لسنة 2003 بإصدار قانون العمل، والقرار الإدارى رقم 111 لسنة 2016 بتاريخ 5 أكتوبر 2016 الصادر عن الشركة القابضة للصناعات الكيماوى، ولدواعى الحفاظ على العمل ونظامه طبقا لعقد العمل المبرم مع العاملين بعقود بتاريخ 16 فبراير 2020.

 
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