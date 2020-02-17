أول بوابة الكترونية بين "المالية" و أى فينانس لبيع السلع الراكدة بالمصانع

كتبت سماح لبيب

قال محمد البهى عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، أن الحكومة تسعى لتنفيذ بوابة الكترونية لبيع منتجات المصانع المصرية الراكدة أو المخزونة لدى أصحابها، بهدف تنشيط الأسواق ودعم الصناعة المصرية والمنتج المحلى المصرى فى مواجهة السلع الأجنبية ، وسيتم الاعلان عنها فور الانتهاء من تنفيذها قريبا.

وأضاف البهى لـ " اليوم السابع" ، أن هناك مفاوضات قائمة بين وزارة المالية وشركة " اى فينانس" لعمل بوابة الكترونية يتم عرض وبيع المنتجات المصرية لديها من أجل ترويجها للمستهلكين ، خاصة المنتجات الراكدة والمخزونة فى المصانع المصرية ، وسيتم الاتفاق مع اتحاد الصناعات للتعرف على أبرز السلع المخزونة التى تحتاج للترويج والبيع الكترونيا .

وأشار عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن البوابة الالكترونية التى تنفذها الحكومة حاليا تأتى ضمن مبادرات رئيس الجمهورية لتشجيع المنتج المحلى والصناعة المصرية، حيث أن هذة البوابة ستساهم فى تنشيط السوق المصرية، مما يسهم فى دعم النمو الاقتصادى وتيسير حركة الانتاج فى الصناعة ، خاصة وأن الأمل فى تحقيق النمو هو الارتقاء بالصناعة المصرية وإزالة كافة العوائق أمامها.

وتابع البهى أن تراجع سعر صرف الجنية مقابل الدولار كما يحدث خلال الفترة الحالية، سيكون له نتائج إيجابية على الصناعة، حيث تستورد مصر معظم آلات المصانع من الخارج بالعملة الصعبة بالاضافة إلى المواد الخام اللازمة لمستلزمات الانتاج جميعها نستوردها بالدولار من الخارج .

وأكد البهى على احتياج الصناعة فى مصر على إعادة النظر فى أسعار الغاز المرتفعة بصورة كبيرة التى تضعف من تنافسية السلع أمام مثيلتها من الدول الأخرى، موضحا أن 3 دولار لكل مليون وحدة حرارية هو سعر مناسب بديلا عن السعر الحالى 5.5 دولار ، لافتا إلى ضرورة وضع سعر الغاز بما يتماشى مع الأسواق العالمية مثلما تفعل كل الدول.