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ويؤكدون: نعانى نقص الأطباء ونوابهم

أهالى "السرو" بدمياط يجمعون 20 مليون جنيه تبرعات لتطوير المستشفى المركزى

الإثنين، 17 فبراير 2020 11:17 م
أهالى "السرو" بدمياط يجمعون 20 مليون جنيه تبرعات لتطوير المستشفى المركزى برنامج "كل يوم" - خالد أبو بكر
كتب محسن البديوى

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أكد الدكتور عمار فؤاد، عضو مجلس إدارة مستشفى السرو المركزي بمحافظة دمياط، أن أهالى المدينة جمعوا 20 مليون جنيه لتطوير المستشفى، كتبرعات عينية عبارة عن أجهزة وتنفيذ مبانى الغسيل والسرائر، وكل ذلك بجهود ذاتية.

وقال عمار خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON E"، إنه تم إقامة مسجد ومركز غسيل كلوى، بتكلفة تصل لأكثر من 4 ملايين جنيه، وبنك دم وعناية مركزة وقسم أطفال، هناك دعم كبير من قبل محافظة دمياط، ووكيل وزارة الصحة بدمياط، ولكن ولكن هناك عجز كبير في عدد الأطباء ونوابهم، مستطردًا : "نحتاج لنواب عناية مركزة  وباطنة وجراحة".

 

وأشار فؤاد ، إلى أن المستشفى تقدمت بطلب إلى وزارة الصحة من أشهر، ولكن دون أي استجابة، مشددًا على ضرورة السرعة في توفير هذا المتطلبات من العناصر البشرية.

 

 


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