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أم بالشرقية تطالب بسرعة إجراء عملية لطفلتها سارة

الإثنين، 17 فبراير 2020 08:00 ص
أم بالشرقية تطالب بسرعة إجراء عملية لطفلتها سارة الطفلة المصابة
الشرقية- فتحية الديب

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"عامان من الصبر أملاً في إجراء عملية لابنتي بعد تواجدها على قوائم الانتظار".. هكذا سردت جيهان محمد عطية، ربة منزل مقيمة بقرية السلامون مركز ههيا بمحافظة الشرقية، مأساتها في رحلة علاج ابنتها سارة محمد عطية عطية، 11 سنة.

وقالت الأم: "سارة" كانت طفلة طبيعية مثل باقي الأطفال، وعندما بلغت الرابعة من العمر، أصيبت بخراج في العمود الفقري، وكانت ضحية إهمال طبي، تسبب في إصابتها باعوجاج في العمود الفقري، يستلزم إجراء عملية جراحية لكي تعود طبيعة تمارس حياتها بسهولة.

وتابعت الأم: "بعد رحلة علاج وتردد على عيادات الأطباء، تقرر إرسالنا لمستشفى أهل مصر، لإجراء العملية لها، وتم وضعنا على قوائم الانتظار لمدة عامين، إلي أن عاد الأمل لنا باتصال من إدارة المستشفى منذ سبعة أشهر، بضرورة الذهاب لتجهيز "سارة" لإجراء العملية، ومن هذا التوقيت لا جديد في حالة ابنتي من قبل إدارة المستشفى، والجديد هو تدهور حالتها الصحية، وعجزت عن الذهاب للمدرسة ومتابعة دروسها لعدم قدرتها على الحركة.

وأردفت الأم: "إدارة المستشفى تعاملنا معاملة محترمة للغاية لكن لا جديد بشأن تحديد موعد عملية ابنتي، ما دفعني إلى اللجوء إلى وسائل الإعلام أملاً أن تجد صرختي إجابة عند مسئولين وزارة الصحة والتدخل وإنقاذ "سارة" خاصة أن وضعها الصحي في تدهور تام، للتواصل مع الحالة علي رقم 01152057535.

مبادرة "سيبها علينا" واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراءأو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرهاباسمكم مباشرة  على موقع "اليوم السابع".

والتواصل مع المسئولين في كافة القطاعات الخدمية  لتوصيل شكواكم والعمل علي حلها ونشر رد المسئول على الشكوى


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