أسماء ومواعيد تلقى أوراق المتقدمين لمبادرتى المجلس الاستشاري ببني سويف

بني سويف أيمن لطفي

أعلنت محافظة بني سويف أنه بداية من الثلاثاء القادم 18 فبراير الجاري وحتى 4 مارس المقبل، سيتم فتح باب تلقى أوراق 1447 من الشباب ممن سجلوا فى مبادرتي المجلس الاستشاري للشباب، وتأهيل وتمكين الشباب بواقع "957 شاب وفتاة للمجلس الاستشاري و490 للتأهيل والتمكين"، والذين قد اجتازوا المرحلة الأولى للتقديم الإلكتروني خلال الفترة من 28 يناير الماضي حتى 7 من فبراير الجاري، وذلك لمراجعة أوراقهم والتأكد من صحة البيانات التي تم تسجيلها إليكترونيا.

وأشار بيان للمحافظة مساء الأحد إلى تأهيل المقبولين للمرحلة التالية فور الإنتهاء من فحص الأوراق والتأكد من تطابق الشروط على المتقدمين ،الذين تم تقسيمهم على 7 مجموعات،مع تخصيص يومينلكل مجموعة للتقديم طبقا لجدول زمنى محدد يبدأ بالمجموعة الأولى يومي 18 و19 فبراير الجاري، ويومي 20 و 22 فبراير للمجموعة الثانية ، والمجموعة الثالثة يومي 23 و24 فبراير ،والمجموعة الرابعة يومي 25 و26 فبراير، والمجموعة الخامسة يومي 27 و29 فبراير ، والمجموعة السادسة يومي 1 و2 مارس القادم ، والمجموعة السابعة والأخيرة يومي 3 و4 مارس.

وعلى الشباب المتقدمين التوجه للدور الأرضي بديوان عام المحافظة - كورنيش النيل لتسليم أرواقهم في المواعيد المحددة ، وذلك بداية من الساعة 11 صباحا، على أن يقدم كل شاب ملفا كاملا يحتوى على : صورة بطاقة الرقم القومي، صورة المؤهل الدراسي، صورة شهادات الدراسات العليا ( ماجستير أو دكتوراه) " إن وُجدت"، صورة شهادات الدورات الحاصل عليها، سيرة ذاتية، بيان الحالة الوظيفية حديث للعاملين بالجهاز الإدراي للدولة " إن وُجد"، مقترح التطوير " اختياري"، نسخة من الاستمارة الموجودة على الملف المرفق بعد تحميلها وطباعتها واستيفاءها من خلال ملء الخانات الموجودة بالاستمارة التي تبدأ بالاسم ، المسلسل ، الرقم القومي ، هذا بالإضافة إلى تحميل وطباعة نموذج cover والذي يجب تسجيل الرقم المسلسل " المسجل أمام اسم المتقدم في كشف مجموعته" واسم المركز الإداري التابع له المتقدم ( مرفق ).

مع مراعاة إحضار أصول للصور المذكورة أعلاه لمطابقتها والتأكد من صحتها،على أن يقوم كل متقدم بمراجعة الكشوف المرفقة للتعرف على رقمه المسلسل في المجموعة الواقع بها وموعد التقديم المحدد لمجموعته ،مع وجوب إلتزام كل المتقدمين بالمواعيد المحددة للمجموعات.

يذكر أن محافظ بني سويف قد أعلن عن مبادرتين للشباب ،وتم اتاحة استمارتين للتقديم الاليكتروني (كمرحلة أولى ) التي تم إتاحتها لمدة 10 أيام عبر رابطين تم تخصصيهما لهذا الغرض وتم نشرهما عبر الصفحة الرسمية للمحافظة والبوابة الأليكترونية على شبكة الإنترنت .