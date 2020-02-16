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الأحد، 16 فبراير 2020 08:08 م
خالد صلاح
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وصول طائرتين إلى طوكيو لإجلاء أمريكيين من سفينة خاضعة للحجر الصحى

الأحد، 16 فبراير 2020 07:16 م
وصول طائرتين إلى طوكيو لإجلاء أمريكيين من سفينة خاضعة للحجر الصحى سفينة كورونا
أ ش أ

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وصلت طائرتان مستأجرتان من طراز (بوينج 747 ) إلى العاصمة اليابانية طوكيو يعتقد أنهما من أجل الأمريكيين الذين يتم إخلاؤهم من على متن سفينة السياحة (دايموند برينسيس) الخاضعة لحجر صحي قبالة سواحل البلاد إثر تفشي فيروس كورونا بها.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الأمريكية أن الطائرتين التابعتين لشركة طيران (كاليتا) هبطتا في مطار طوكيو هانيدا الدولي في تمام الساعة 8:30 صباحًا (بالتوقيت المحلي لليابان).

تجدر الإشارة إلى أن 46 أمريكيا مصابون بفيروس كورونا المستجد وموجودون على متن السفينة ، وأن السفارة الأمريكية في طوكيو قد أوضحت أمس السبت أن أي مواطن أمريكي مصاب بفيروس كورونا المستجد أو من تظهر عليه أعراض الإصابة بالفيروس لن يتمكن من صعود الطائرة المستأجرة وسيتعين عليه البقاء في المستشفيات اليابانية لتلقى الرعاية الطبية اللازمة.

 

 


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كورونا

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