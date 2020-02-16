مواطن سعودى يفاجئ أمير الرياض بهدية ويطالبه بتوظيف ابنه.. فيديو

كتبت مريم بدر الدين

فاجأ مواطن سعودي أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود، بهدية خلال لقائه له، حيث أهداه لوحة، كما وعده بإهداء صقر له، حيث قال له : "عندي لك صقر"، ليرد أمير الرياض "أين الصقر؟"، ليجيب المواطن "بس يكبر شوي".

واستوقف المواطن سيارة أمير الرياض، ليهديه الهدية ويطالبه بتوظيف ابنه، حيث قام بالنداء على ابنه ويدعى سلمان وقدمه لأمير الرياض، طالبا منه إيجاد وظيفة له، ليمازحه الأمير قائلا :"هذا هو الصقر".

وسأل الأمير عن مؤهلات الشاب الذي أوضح أنه يدرس في جامعة شقراء تخصص كيمياء، ليطلب منه ابن بندر أن يتابعهم في الإمارة.



أمير الرياض فيصل بن بندر بن عبد العزيز آل سعود

وكان توج أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر، أمس الطلابَ الفائزين والفائزات في التصفيات النهائية للأولمبياد الوطني للإبداع العلمي "إبداع 2020"، في الحفل الختامي الذي أقيم بجامعة الملك سعود، بحضور وزير التعليم الدكتور حمد آل الشيخ، والأمين العام لمؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع "موهبة" الدكتور سعود المتحمي.

كرم أمير الرياض 18 طالبة و9 طلاب، حصدوا جوائز الأولمبياد الذي تنظمه «موهبة» بالتعاون مع وزارة التعليم، سنويّا، وتجول في معرض التصفية النهائية لأولمبياد إبداع 2020، ووقف على مشاريع الطلاب والطالبات، وأشاد بما رآه من مشروعات بحثية علمية تحاكي الواقع وتستشرف المستقبل، وشهد سموه توقيع اتفاقية بين مؤسسة موهبة وجامعة الملك سعود، كما دشّن تطبيقات موهبة الذكية، التي صممت وفق أفضل الممارسات، لتقديم تجربة مميزة وفريدة لطلاب موهبة والمستفيدين من خدماتها، للوصول إلى البرامج المناسبة، والحصول على خدمات تليق بهم.