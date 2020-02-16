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مهلة أسبوع لمركز الغوص بالإسكندرية لوضع واجهات زجاجية لعدم حجب رؤية البحر

الأحد، 16 فبراير 2020 09:00 ص
مهلة أسبوع لمركز الغوص بالإسكندرية لوضع واجهات زجاجية لعدم حجب رؤية البحر حملة على شواطئ الجمرك
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت محافظة الإسكندرية عن استئناف تنفيذ حملات الإزالة للاشغالات التى تحجب رؤية البحر، حيث شن حى الجمرك، حملة مكبرة لإزالة الاشغالات الحاجبة لرؤية البحر تنفيذا لتعليمات محافظ الإسكندرية، وتم إعطاء مهلة إلى يوم السبت القادم لتغيير واجهة كافيتريا مركز الغوص بالجمرك بواجهة أخرى زجاجية غير حاجبة لرؤية البحر، وإلا سيتم إزالتها فورا.

 

وأشار بيان صادر اليوم من حى الجمرك بالإسكندرية، إلى أن الحملة قد بدأت من رأس التين حتى محطة القويري، وشارك في الحملة كلا من الإدارة المركزية للسياحة والمصايف برئاسة اللواء جمال رشاد، ونجوى أمين رئيس حي الجمرك، وتم خلالها إزالة كافة المعوقات والأكشاك الخشبية من الشواطئ التى تعوق رؤية البحر.

 

وفي شاطىء أبي العباس تم إزالة عدد من الكتل الخرسانية والسلالم علاوة على إزالة إشغالات الشماسي والكراسي به، كما تم تحريك جميع المراكب التي توجد علي رصيف الكورنيش والبالغ عددها 9 مراكب وإنزالها داخل الشط وذلك لتوسعة الرصيف للمارة.

 

وخلال الحملة؛ تم إعطاء مهلة حتي يوم السبت القادم لتغيير واجهة كافيتريا مركز الغوص بواجهة أخري زجاجية غير حاجبة لرؤية البحر، وفي حال عدم التنفيذ سيتم إزالتها فورا.

 

علي الصعيد ذاته؛ تم تسوية الأسيجة المزروعة وقصها بحيث لا تحجب الرؤية أمام مركز الغوص، وإزالة الأكشاك الخشبية التي تحجب الرؤية وتم التنبية على المستأجرين بأن يكون الأجزاء الزجاجية تتيح الرؤية. وتم المرور على مسطاح الأنفوشي ومعاينة المكان وإزالة ما فوق أسطح الأكشاك.

 

وكان اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية قد شدد على ضرورة استكمال حملات إزالة الإشغالات والتعديات الغير قانونية وكافة الموانع الحاجبة لرؤية البحر عن المواطنين بكافة المنشآت المخالفة التي وضعها مستأجري الشواطئ والكافيتريات، مؤكدا أن رؤية البحر حق للجميع ولن يسمح بحجبها.

 

ازالة الاشغالات
إزالة الاشغالات
حملة على شواطئ الجمرك
حملة على شواطئ الجمرك
حملة مكبرة
حملة مكبرة

 


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