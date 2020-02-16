مناوشات بين الشرطة البوسنية ومهاجرين يحتجون على أوضاع مخيم لاجئين

فيلكا كلادوسا(رويترز)

وقعت مناوشات بين الشرطة البوسنية ومئات المهاجرين الذين حاولوا الخروج من مخيم مكتظ أثناء احتجاج على أوضاع المخيم وأسلوب معاملة سلطات الحدود الكرواتية لهم.

ويقع مخيم ميرال بغرب البوسنة على بعد نحو عشرة كيلومترات من حدود كرواتيا ويؤوى حاليا نحو ألف مهاجر أى أكثر من طاقته الاستيعابية بنحو 300 مرة.

ورأى شهود الشرطة وهى تشتبك مع مهاجرين وتحتجز عددا منهم أثناء الاحتجاج الذى جرى السبت والذى ردد فيه المحتجون ومعظمهم رجال هتافات "الحرية" و "أعيدوا لنا أموالنا" و "أوقفوا تعذيبنا"، ولم ترد تقارير عن وقوع إصابات.

وتركزت شكاوى المهاجرين على سلطات الحدود الكرواتية التى اتهمتها جماعات إغاثة ومهاجرون مرارا برد المهاجرين على أعقابهم بعنف فضلا عن إساءة معاملتهم.

وقال أحد المقيمين بالمخيم ويدعى سلام باتو لرويترز "الشرطة الكرواتية سيئة جدا جدا. نريد فتح الحدود. أرجوكم توقفوا عن إيذائنا. لا تصادروا ستراتنا وأحذيتنا وجواربنا. لقد أخذوها كلها".، ونفت السلطات الكرواتية الاتهامات بشأن وحشية الشرطة.