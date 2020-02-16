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مستشار رئيس الوزراء: تخلصنا من البيروقراطية.. والكرة الآن فى ملعب المستثمرين

الأحد، 16 فبراير 2020 10:38 م
مستشار رئيس الوزراء: تخلصنا من البيروقراطية.. والكرة الآن فى ملعب المستثمرين مداخلة هانى يونس
كتب رامى محيى الدين

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قال هاني يونس المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء، إن مصر غارقة الآن بالمشروعات الاستثمارية فى كل المحافظات، وهى التى كان يطالب المصريين بإيجادها لكن الأمر الآن يحتاج إلى مستثمرين جادين وسيتم تسليم تلك المناطق الاستثمارية لجهاز المشروعات المتوسطة والصغري لتوفيرها للشباب.

وأضاف يونس فى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة أن تفقد رئيس الوزراء، الأحد، بالمنطقة الاستثمارية فى بنها وهى من أهم المناطق فى الدلتا وخاصة بمحافظة القليوبية، مؤكداً على أنه تم مراعاة كل شىء خلال التخطيط وخاصة باهتمامات المستثمرين حيث وصول العمالة ونقل البضائع على الطريق الاقليمي بكل سهولة.

وأوضح يونس "تخلصنا من البيروقراطية بشكل نهائي، وانشأنا مركزا للمستثمرين داخل المنطقة الاستثمارية ببنها، والكرة الآن فى ملعب المستثمرين للانتاج والعمل بعدما قدمت الدولة كافة الخدمات والتسهيلات".

ولفت المستشار الاعلامي لمجلس الوزراء إلى أن المناطق الاستثمارية والصناعية سيكون بالقرب منها جامعات تكنولوجية لتخريج فنيين إضافة إلى مدارس لربط التعليم بسوق العمل بتعليمات من الرئيس عبدالفتاح السيسي.


هانى يونس

رئيس الوزراء

البيروقراطية

الاستثمار

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