موسكو(أ ش أ)

قالت السفارة الروسية لدى اليابان إنه لم يتم تسجيل حالات إصابة بفيروس كورونا بين المواطنين الروس على متن السفينة السياحية "دياموند برينسيس" المحتجزة فى اليابان، وأوضح متحدث باسم السفارة الروسية اليوم الأحد - بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء (سبوتنيك) الروسية - "حتى الآن لم تتأكد الإصابة بعدوى الفيروس بين الروس الذين كانوا على متن السفينة".

وكانت اليابان قد أعلنت فى وقت سابق ارتفاع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" على متن السفينة إلى 355 حالة. من جانبه، أعلن وزير الصحة اليابانى كاتسونوبو كاتو - خلال لقاء أجراه مع هيئة الإذاعة اليابانية - وصول إجمالي عدد المصابين بالفيروس على متن السفينة إلى 355، بعد تسجيل 70 حالة جديدة. يذكر أن السفارة الأمريكية في طوكيو كانت قد أعلنت أنها تخطط لبدء إجلاء المواطنين الأمريكيين من السفينة مساء اليوم الأحد.

وتخضع السفينة "دايموند برنسيس"؛ ثالث سفينة سياحية يتم عزلها بسبب فيروس "كورونا"، للحجر الصحي لمدة أسبوعين منذ وصولها إلى محافظة يوكوهاما اليابانية في الثالث من الشهر الجاري، بعد أن ثبت إصابة رجل كان على متنها في الثمانين من عمره بالفيروس.

وكانت اللجنة الوطنية للصحة فى الصين، أعلنت اليوم الأحد، أنها تلقت تقارير بتسجيل 2009 حالات إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، و 142 وفاة جديدة أمس السبت، ليرتفع إجمالي حالات الإصابة المؤكدة في شتى أنحاء البلاد إلى 68584 بالإضافة إلى 1666 وفاة حتى نهاية يوم أمس.



وذكرت اللجنة –في تقريرها اليومي- أن حالات الوفيات المسجلة أمس جاءت بواقع 139 وفاة في مقاطعة هوبي (مركز انتشار الفيروس) بوسط البلاد، واثنتان في سيتشوان، وواحدة في هونان.



وأضافت اللجنة أن 11272 مريضا لا يزالون في ظروف صحية خطيرة، و 8228 يشتبه بإصابتهم بالفيروس، فيما بلغ إجمالي عدد الأشخاص الذين غادروا المستشفيات بعد تماثلهم للشفاء 9419 شخصا حيث خرج 1323 شخصا من المستشفى أمس بعد شفائهم.

وتابعت اللجنة أن 529418 شخصا كانوا على اتصال وثيق بمرضى مصابين تم تعقبهم، فيما مايزال 158764 منهم تحت الملاحظة الطبية.

