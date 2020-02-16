مسئول تركى: المواطنون يصرخون أطفالنا جوعى.. ويشترون الخبز ببطاقات ائتمان

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

كشف مستشار رئيس حزب الشعب الجمهوري التركى ونائب اسطنبول أردوغان طوبراك، عن حقائق صادمة عن السنوات العشر الأخيرة بشأن الاقتصاد المتردى، حيث يتعمد النظام التركى التعتيم عليها، وقال طوبراق: "مسار الاقتصاد قد تحول إلى أزمة، والمواطنون يحرقون أنفسهم ويصرخون اطفالنا جوعى ويشترون الخبز ببطاقات الائتمان".

وبحسب موقع تي 24 أضاف المسئول التركى "أدعو الحكومة إلى اتخاذ التدابير الهيكلية اللازمة وعدم توقع أي حلول مؤقتة، الصحة النفسية المجتمعية على المحك".

وتابع "تقول السلطة ان المسئول عن الأزمة هم العاملون والمتقاعدون"، واكد طوبراق انه "منذ ان جاء حزب العدالة والتنمية إلى السلطة والديون تتراكم وتزيد، وفاتورة ذلك ستكون ثقيلة جدا".

ومع ذلك، عندما ننظر إلى بيانات السنوات العشر الماضية، فإن الحكومة، التي لا تتخذ أي تدابير ولا تتجه إلى الإنتاج ، تتضخم الفاتورة بسببها .

ووفقا للمسئول " أصبحت البطالة والتضخم مأساوية حتى في البيانات الرسمية. لقد وصل الناس إلى النقطة التي سيحرقون انفسهم بها ، وهم يصرخون ، "أطفالي جائعون"".

وقال المسئول التركى "يحضر المواطن الخبز إلى منزله ببطاقة ائتمان، ازداد حجم القروض الاستهلاكية وبطاقات الائتمان من 8.2 مليار ليرة إلى 20.7 مليار ليرة خلال الفترة 2009-2019، هناك أيضا زيادة لا تصدق في ديون البنوك وبلغت 590.4 مليار ليرة من 129.8 مليار ليرة في نفس الفترة الزمنية، هذه الديون مستمره في الزيادة هذا العام . "