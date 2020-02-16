مسؤول بسيتى ستارز : إغلاق مقر شركة الصينية بالمبنى ومنح العاملين أجازة أسبوع

كتب - هانى الحوتى

أكد مراد عمر ، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة جولدن بيراميدز بلازا، المالكة لمول سيتى ستارز، أنه تم إيداع مدير شركة مينى سو الصينية، واثنين من مساعديه الحجر الصحى، بعدما تبين أنه حامل لفيروس الكورونا، نتيجة اختلاطه بمديرة من الشركة زارت مصر خلال الفترة من 24 يناير حتى 4 فبراير، كما تم إغلاق مقر الشركة، ومنح العاملين أجازة أسبوع، وتطهير المقر من قبل وزارة الصحة.

وكشف مراد عمر ، مدير التسويق والعلاقات العامة بشركة جولدن بيراميدز بلازا، المالكة لمول سيتى ستارز، التفاصيل الكاملة لظهور صينيين حاملين لفيروس كورونا، بأحد المبانى الإدارية للمول، قائلا : إن شركة شحن صينية تسمى "مينى سو" تستأجر طابقين 11و12 فى المبنى الإدارى رقم 4A للمول، واستقبلت الشركة سيدة صينية تشغل منصب مديرة يوم 24 يناير، حاملة لمرض كورونا، وليست مصابة به"، مضيفا أنه تم اكتشاف ذلك من خلال أجهزة منظمة الصحة العالمية بمطار القاهرة، وهى أجهزة حديثة تستطع الكشف عن المرض ذاته، وليست عوارض المرض، وبعد أخذ العينة منها لدى وصولها المطار، تبين بعد ذلك، أنها حاملة للمرض، إلا أنها قد غادرت مصر يوم 4 فبراير".

وأضاف "عمر"،لـ "اليوم السابع"، أن أجهزة عليا بالدولة، قامت على الفور بتتبع مسار السيدة الصينية داخل مصر، وتبين عدم زيارتها للمول، ومقابلتها لمدير الشركة الصينية بمصر بأحد الفنادق، ولذا قامت بالكشف عن المدير والذى تبين أنه حامل لمرض كورونا، وتم التحفظ عليه و2 من مساعديه بالحجر الصحى، مع منح باقى العاملين بالشركة وعددهم 14 مصرى أجازة أسبوع، بعد الكشف عليهم، ونصحهم بالتوجه إلى وزارة الصحة، حال ظهور أى أعراض عليهم، كما قامت وزارة الصحة بتطهير الطابقين 11،12 بالمبنى الإدارى للمول، وإغلاقهما بالكامل، كما قامت بتطهير مكان سكن المدير بمدينة الرحاب، والذى كان يقطن به المدير".

وأكد مراد عمر، انتظام العمل بمول سيتى ستارز، وعدم تأثره بواقعة ظهور الصينى بالمبنى الإدارى، مشيرا إلى أن أجهزة الدولة تثق فى إدارة المول بدليل أن السجل المدنى والشهر العقارى ونقطة شرطة تعمل بانتظام، كما زار نحو 34 ألف مواطن المول أمس ، مشيرا الى أن مول سيتى ستارز يستقبل نحو 20-25 ألف يوميا، وفى العطلات أكثر من 70 ألف زائر فى العطلات الرسمية.