محافظ بنى سويف يتابع تشغيل البوابات الإلكترونية بموقف الركاب

بنى سويف - أيمن لطفى

تفقد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، منطقة وموقف محيى الدين بمدينة بنى سويف، وذلك لمتابعة الوضع الحالى بالمنطقة فى أعقاب الحملات المتكررة التى بدأت المحافظة فى تنفيذها مؤخرا ضمن خطة مواجهة الإشغالات بالميادين والشوارع الرئيسية بالمدن، بهدف تحقيق الانضباط بالشارع السويفى وتحقيق السيولة المرورية، ومنع كافة صور العشوائيات التى تتسبب فيها الإشغالات غير القانونية.

ورافق محافظ بنى سويف خلال جولته، اليوم الأحد، كل من بلال حبش نائب محافظ بنى سويف، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والعقيد حسام الشايب مدير إدارة المرور، وعلى يوسف وعبد الحى سيد نائبا رئيس مركز ومدينة بنى سويف، والعقيد مدحت قرنى وكيل إدارة المرور، ومسؤولو المواقف والمرافق والإشغالات.

وتابع محافظ بنى سويف مدى التزام البائعين بالأماكن المخصصة لهم بمنطقة سوق محى الدين، والتأكد من عدم وجود إشغالات يمكن أن تعيق الحركة بالمنطقة التى تشهد اقبالا متزايدا، خاصة فى ظل وجود الموقف الرئيسى للسيارات بها، فضلا عن كونها نقطة التقاء عدد من خطوط سير السيارات القادمة من المحافظات المجاورة وقرى مراكز المحافظة .

ووجه محافظ بنى سويف، باستمرار تكثيف أعمال النظافة، ورفع المخلفات واتخاذ الإجراءات المناسبة بالأماكن والمواقع التى يحدث بها اختناقات مرورية، خاصة بمحيط الأسواق، مشددا على إلزام التجار والباعة، المتواجدين خلف الموقف من ناحية المدخل الجنوبي، بالأماكن المخصصة لهم، وذلك لتحقيق السيولة المرورية بالمنطقة الحيوية، مطالبا بتوعية المواطنين بأهمية ذلك قبل اتخاذ أى إجراء قانونى معهم، مشددا على أهمية تكثيف الحملات البيئية، والوقوف على المخالفات فى هذا المجال واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما تفقد المحافظ أعمال التطوير ورفع كفاءة موقف السيارات بمنطقة محى الدين، وإجراءات ضبط الخدمة بها، ومواجهة كافة صور العشوائية التى تؤثر بالسلب على الخدمة وايراداتها والحركة المرورية بمحيط المواقف، والتأكد من تنفيذ الإجراءات اللازمة لضمان إلتزام السائقين بالأجرة المقررة.

وتابع محافظ بنى سويف أيضا النظام الإلكترونى للتحكم فى فتح وغلق بوابات الموقف وعددها 4 بوابات (2 للدخول و2 للخروج)، وشاهد على الطبيعة تجربة لدخول وخروج السيارات عبر بوابات الموقف "بعد البدء فى تركيب شريحة "باركود" على سيارات الأجرة"، والتى من خلالها يسهل التحكم فى ضبط حركة دخول وخروج السيارات، ومعرفة عدد السيارات، وغيرها من المعلومات.

يذكر أن المحافظ قد وجه بإعداد خطة لتحقيق السيولة المرورية والحفاظ على الصورة الحضارية فى المناطق والأماكن التى من المعتاد أن تشهد تكدسات واختناقات مرورية ، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية من المرور والمرافق والوحدة المحلية ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية ضد المخالفين، والتى بدأت لتبدأ بالشوارع والميادين الرئيسية كمرحلة أولى ومن المخطط تعميمها لتشمل الشوارع الجانبية، وصولا الى تكثيف الحملات على مستوى مدن ومراكز المحافظة.



جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف



جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف



جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف جانب من جولة الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف