لو بتشتغل.. خطوات لازم تعملها عشان تحمى نفسك من العدوى في مكان العمل

كتبت نهير عبد النبى

الاختلاط والتواجد في أماكن مزدحمة أو مكتومة من ابرز الأشياء التي تنقل العدوى وتعرضنا للأمراض والفيروسات، ويعتبر مكان العمل من أبرز الأماكن التي تحتم عليك الاختلاط والتعامل بشكل مباشر، ولكن مع انتشار الامراض والفيروسات ذكر موقع betterhealth بعض الخطوات التي يجب أن تتبعها للوقاية من الأمراض والفيروسات ومنها:

خطوات للوقاية من العدوى في أماكن العمل



1:غسل اليدين باستمرار فهى من أبرز الطرق التي تعمل على الوقاية من انتقال العدوى والأمراض، فلا بد أن تغسل على مدار اليوم بالمياه والصابون المطهر، وخصوصا قبل وبعد تناول الطعام او استخدام المرحاض.

2:ينصح بارتداء كمامة أثناء التواجد في العمل فهى تحميك من انتقال العدوى والاصابة بالفيروسات والأمراض.

3:مقابض الأبواب وأجهزة الكمبيوتر من أبرز الأشياء التي تساعد على انتقال العدوى بسرعه لذلك يجب أن تتأكد من التطهير المستمر لها ، ومن الممكن ارتداء قفازات في اليد لوقايتك من العدوى.

4:تجنب لمس شعرك أو أنفك وفمك والتأكد من غسلهم باستمرار وتعقيم اليدين.

5:لا بد من تهوية أماكن العمل وذلك لطرد الفيروسات والجراثيم وتجنب انتشار العدوى.

6: ينصح بعدم تناول الوجبات السريعة والاهتمام بتناول الأطعمة في المنزل وذلك للـتأكد من سلامتها وعدم وجود فيروسات وأوبئة بها.

7:عدم استخدام أدوات شخصية من زميلك في العمل وابرزها عدم استخدام زجاجة المياه الخاصة بها أو المعالق والاطباق ، أجعل دائما أدواتك خاصة بك فقط.

8: ينصح بوجود مساحة كافية بينك وبينك زملائك في العمل أثناء الحديث أو في الاجتماعات؟، فقد تنتقل الأمراض عن طريق النفس والرذاذ.

9: يجب عليك وضع منديل معقم أثناء العطس والسعال حتى لا تنتقل العدوى .