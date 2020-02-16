لأول مرة بالمملكة.. سعوديات ينافسن رجالا فى بطولة شتاء الرياض للبلوت..صور

رويترز

وعيونهن على جوائز المسابقة التي تُقدر بمليونى ريال سعودى (نحو 530 ألف دولار)، تتنافس 20 امرأة سعودية ونحو 18 ألف رجل، لأول مرة بالمملكة، في بطولة محلية شهيرة لألعاب الورق تسمى بطولة شتاء الرياض للبلوت.

وتنظم الهيئة العامة للترفيه واتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية البطولة، وجاء قرار إدراج المنافسات النساء فى نسختها الثالثة بعد طلبات من لاعبات للمشاركة.

وقال تركي الفوزان، الرئيس التنفيذي لاتحاد الرياضات الإلكترونية والذهنية، "في النسخة الأولى والثانية كان فيه طلب من الجانب النسائى والسيدات للمشاركة في البطولة، فبحكم أنها رياضة ذهنية ما فيها أي احتكاك جسدي، زي الرياضات الثانية، فالسؤال أو جوابا على سؤال: ليش السيدات يشاركون؟ ليش لا؟ من حقهن يشاركون معانا مثلهم مثل أى لاعب أو لاعبة، نرحب بالجميع".

وتحظى لعبة البلوت بشعبية كبيرة بين الشباب السعودى

ومن خلال فريقين كل منهما يضم لاعبين اثنين، يحاول المتسابقون التغلب على خصومهم والفوز بأعلى البطاقات من كومة يتم توزيعها. وتنتهي اللعبة بعد توزيع جميع الأوراق وعددها 32 ويفوز الفريق الذي يحرز أعلى النقاط.

ويُقسم المشاركون البالغ عددهم 18 ألفا إلى 9 آلاف فريق يضم كل فريق لاعبين اثنين، ويجرى تصعيد الفرق الفائزة من كل مباراة إلى الجولة التالية.

وقالت متنافسة في البطولة تدعى جواهر المنصور "المليون، المليون إن شاء الله (الجائزة الكبرى)، أتأمل بالمليون إن شاء الله، إن شاء الله".

وأضافت، بعد فوزها وزميلتها في الفريق بالجولة الأولى بتغلبهما على منافسيهما الرجلين الأكثر خبرة، "نافسنا إخواننا الشباب والحمد لله أننا فُزنا وكانت المنافسة جداً قوية وكانت موترة، بس الحمد لله. وشعور ما أقدر أوصفه الصراحة".

واعترف الفريق المهزوم بقدرة النساء على هزيمته وقال المتنافس حمد الأسمر "والله شوف هي مفاجأة، مفاجأة(اللعب ضد إناث). أنا من زمان ألعب بلوت بس أول مرة أتفاجأ بعنصر نسائي، بس والله لعيبتين ويستاهلوا وفازوا بجدارة. اللعبة كانت نظيفة وسلاسة وما فيه أي شي، بالعكس".

وأضاف زميله عبدالله بديوي "عرفت أنا عن طريق السيدات إنهم قالوا إنهم يلعبوا ليهم ستة سنوات. طبعا الستة سنوات تغلبت على الاثنى عشر سنة اللي هيا خبرتي، وخبرة زميلي تقريبا عشرين سنة، لكن بالتوفيق لهم".

وأثارت البطولة، التي بدأت لأول مرة في مارس 2018، بعض الانتقادات على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث اعتبر منتقدون أن ألعاب الورق تنتهك تعاليم الإسلام.وتستمر بطولة شتاء الرياض للبلوت حتى 22 فبراير الجاري.