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قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة الثلاثاء لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه امبابة

الأحد، 16 فبراير 2020 10:06 م
قطع المياه عن 4 أحياء بالجيزة الثلاثاء لتنفيذ أعمال صيانة بمحطة مياه امبابة انقطاع المياه - أرشيفية
كتب سيد الخلفاوى

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أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بتنفيذ أعمال الصيانة الدورية بعنبر المياه المرشحة بمحطة مياه إمبابة ضمن برنامج العمرات السنوية ، مما يضطرها إلى قطع خدمة مياه الشرب لمدة 4 ساعات تبدأ فى الساعة الـ 12 صباح الثلاثاء الموافق 18/2/2020 وحتى الـ 4 فجر ذات اليوم .
 
وأوضحت الشركة ، أن المناطق المتأثرة بالانقطاع هى ( حى الوراق ، حى شمال الجيزة ، حى العجوزة ، حى بولاق الدكرور )  ، وطالبت  محافظة الجيزة  المواطنين والمنشآت الحكومية والخاصة تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال تلك الفترة ، كما ستقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك  للأماكن المتأثرة بالانقطاع عن الطلب على رقم طوارئ 125 . 
 
وكانت محافظة الجيزة أعلنت عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إحلال وتجديد خط بطول 250 متر قطر 500 م في منطقة المنوات التابعة لمركز ومدينة ابو النمرس وذلك لتهالكه وسوف يتم البدء في الأعمال اعتبارا من الساعة الثامنة صباح يوم السبت الموافق 15/2 حتي الساعة السادسة صباح يوم الأحد الموافق 2/16 مما يستلزم انقطاع المياه عن عددا من المناطق لحين انتهاء الأعمال وهي منطقة ميت قادوس وميت شماس والمنوات وطموه. 
 
ووجه اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالالتزام في إنهاء الأعمال في الموعد المحدد.، وقالت محافظة الجيزة ان شركة مياه الشرب والصرف الصحي سوف توفر سيارات محملة بالمياه النقيه الصالحة للشرب للتحرك في المناطق المتأثرة كما تم تخصيص الخط الساخن 125 لتلبية احتياجات المواطنين من المياه علي الفور.
 
كما أعلنت محافظة الجيزة عن غلق جزئي لشارع ربيع الجيزي وتقاطعه مع شارع نور المصطفى بالاتجاهين لمدة 3 ايام ابتداء من يوم الجمعة الموافق 14/2 وحتى يوم الأحد الموافق 16 /2. 
 
 
 

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