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فتاة روسية تلقى مصرعها خلال مسابقة لتناول الكعك

الأحد، 16 فبراير 2020 03:30 م
فتاة روسية تلقى مصرعها خلال مسابقة لتناول الكعك فتاه تتناول الكيك
كتب محمد عبد المجيد

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لقيت فتاة روسية فى العاصمة موسكو مصرعها، بسبب اختناقها بكعكة أثناء مشاركتها فى مسابقة لتناول الحلويات، ووفقا لوسائل إعلام روسية، وقع الحادث يوم أمس السبت، فى أحد مقاهى العاصمة عندما حاولت الفتاة البالغة من العمر 23 عاما، ابتلاع عدة حلويات دفعة واحدة خلال المشاركة فى مسابقة لتناول الكعك، الأمر الذى تسبب فى اختناقها.
 
و وفقا لما نشر على موقع وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، باءت محاولات الحاضرين فى إنقاذها بالفشل، ونقلها أصدقاؤها إلى المستشفى إلا أن الأوان قد فات وتوفيت الفتاة.
 
كما شهدت أستراليا فى الفترة الماضية، وفاة امرأة أسترالية فى الـ 60 من عمرها، خلال مشاركتها فى مسابقة لتناول "الكيك" خلال احتفالات اليوم الوطنى فى أستراليا، وتفيد التقارير أن المرأة اختنقت خلال الاحتفال الوطنى بيوم أستراليا، وحاول العاملين إنعاش قلبها، واتصلوا بخدمات الطوارئ، وفقا لموقع "globalnews" الإخبارى، غير أن المسعفين لم يتمكنوا من إنعاشها، وتم نقلها إلى المستشفى قبل وفاتها.
 
وأظهرت لقطات مسجلة على هواتف محمولة للحدث فى الفندق بمنطقة هيرفى باى، المتسابقين وهم يتناولون كيك "اللامينجتون" بسرعة، وأظهرت اللقطات أيضا أكواب الماء إلى جوار المتسابقين لمساعدتهم على بلع الكيك وتسهيل تناوله، بينما تسمع أصوات هتافات الناس المشجعة من حولهم، وكتب أحد شهود العيان على فيسبوك مشيرا إلى الحادثة: "للأسف ماتت سيدة خلال مسابقة تناول كيكة اللامينجتون، وبلعت هذه السيدة قطعة اللامينجتون دون أن تضبط عملية التنفس، فاستنشقت جوز الهند واختنقت".
 
كما شهدت أستراليا أيضان وفاة سيدة ستينية بأحد فنادق خليج هيرفى فى كوينزلاند أثناء الاحتفال باليوم الوطنى الأسترالى، أثناء مشاركتها فى مسابقة لتناول الحلوى، وتناولت أكبر عدد ممكن من الحلوى، مما تسبب فى إصابتها بنوبة قلبية جرى على اثرها استدعاء المسعفين إلى فندق فى ولاية كوينزلاند بعد تعرض المرأة الستينية لنوبة مرضية.
 
ووفق وسائل اعلام محلية، ورد أن المرأة البالغة من العمر 60 عامًا، أصيبت بنوبة خلال الحدث فى فندق فى خليج هيرفى ، كوينزلاند، للاحتفال بيوم أستراليا أمس الأحد، وكان المتسابقون قد صوروا فى وقت سابق وهم يتناولون الطعام بسرعة، وهى عبارة عن كعكة إسفنجية تقليدية مغطاة بالشوكولاتة وجوز الهند المجفف، وتم اعطاء السيدة الكيك وسقطت أثناء تناولها وتم نقلها إلى المستشفى لكنها توفيت فيما بعد.
 

روسيا

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موسكو

الكيك

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