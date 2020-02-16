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فاضح الإرهابية: قلت للأطباء إحرقونى لو كنت مصابا بكورونا.. والإخوان فبركوا الفيديو

الأحد، 16 فبراير 2020 11:15 م
فاضح الإرهابية: قلت للأطباء إحرقونى لو كنت مصابا بكورونا.. والإخوان فبركوا الفيديو وائل الصاوى
كتب رامى محيى الدين

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قال وائل الصاوى، المواطن الذى فضح أكاذيب قناة مكملين بشأن اصابته بكورونا وحجزه بمستفى غير مجهز بمستشفى حميات إمبابة، أنه يطالب قنوات الإخوان بعدم التحدث باسمه أواستغلال الاشتباه الذى مر به بأنه مصاب بكورونا، لأن الأطباء المصريين فحصوه جيداً واتضح أنه كان مصاب بإلتهاب فى الشعب الهوائية فقط.

وأضاف وائل فى مداخلة هاتفية ببرنامج 90 دقيقة بقناة المحور أن مستشفى حميات إمبابة الذى كشف بها وفرت كل العلاجات اللازمة له، مضيفاً أنهم أعادوا فحصه من جديد وقلت لهم "لو كنت مصاب إحرقونى أول واحد لحماية المصريين"، لافتاً إلى أنه دخل فى حجر داخل المستشفى "لكنى مرضت بعض الشىء بسبب عدم جاهزية المكان على مستوى كبير".

وكشف وائل أنه يعمل فى تجارة واستيراد الورق من الصين، مؤكداً على أنه غير مصاب بشىء هو أو زملاءه، ولفت إلى أنه رد بحسم على فيديوهات القنوات الإخوانية التى استغلت وفبركت ما قولته.


الاخوان

كورونا

وائل الصاوى

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