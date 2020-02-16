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علامات صامتة تؤكد إصابتك بعدوى فى الكلى

الأحد، 16 فبراير 2020 02:00 ص
علامات صامتة تؤكد إصابتك بعدوى فى الكلى الكلى
كتبت فاطمة ياسر

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التعرض لألم فى الكلى وأعراض أخرى يعنى إصابتك بعدوى، وخلال التقرير التالى نتعرف على أبرز العلامات الصامتة التى توضح حقيقة الإصابة بعدوى فى الكلى، وذلك وفقا لموقع "the healthy". 

من أبرز اعراض الإصابة بعدوى فى الكلى: 

​- البول الدموى

تبدأ معظم التهابات الكلى بالبكتيريا التى تنتقل من المسالك البولية إلى المثانة، ويمكن للعدوى أن تصل إلى الكلى، فالنساء لديهن مجرى البول أقصر من الرجال وهذا يجعلهن الأكثر عرضة للإصابة بالتهابات المسالك البولية، والتهابات الكلى، ويقول نيكول على أخصائى أمراض الكلى فى جامعة نيويورك، إن الجماع المتكرر يزيد من خطر إصابة المرأة بهذا الالتهاب، وظهور خلايا الدم الحمراء فى البول علامة على وجود مشكلة فى الكلى. 

 

- كثرة التبول

يقول تشارلز مودلين أخصائى أمراض المسالك البولية، إن العدوى الأولية بالمثانة تهيج أنسجة العضو التناسلى، وهذا يتسبب فى كثرة التبول. 

 

- مشاكل أثناء تفريغ المثانة

فى حالات نادرة قد تكون مشاكل التبول هى سبب أعراض التهاب المثانة والكلى، فبالنسبة للرجال يمكن للبروستاتا الموسعة أن تضغط على المثانة، وبالنسبة للنساء، يمكن أن يكون انخفاض المثانة أثناء انقطاع الطمث، ويمكن لأى من الحالتين منع المثانة من التفريغ الكامل، ويمكن للبول المتبقى جمع البكتيريا ، مما يؤدي إلى الإصابة.

 

- ألم فى الظهر

تتعرض الكلي المصابة بعدوي إلي الانتفاخ ولأن الكلي في أسفل الظهر، فعند تعرضها للعدوي فهذا يزيد من للشعور بألم شديد في الظهر، وقد يصل الأمر لعدم القدرة علي الحركة. 

 

- ألم عند التبول

لأن عدوى الكلى نوع من التهاب المسالك البولية، والبكتيريا لا تغزو فقط بطانة المثانة والكليتين، فهى تتسلل إلى الأنسجة والنهايات العصبية فى مجرى البول، وتنشط مستقبلات الألم فى المنطقة.

الكلى

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عدوى الكلى

المسالك البولية

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