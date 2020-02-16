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عرض مشترك لفرقة الشرقية للانشاد الديني و كورال مطرانية الزقازيق

الأحد، 16 فبراير 2020 07:50 م
عرض مشترك لفرقة الشرقية للانشاد الديني و كورال مطرانية الزقازيق فرق الإنشاد
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن قصر ثقافة الزقازيق في محافظة الشرقية، عن إقامة احتفالية هي الأولى من نوعها، تحت عنوان " اله واحد " يشارك فيه فرقة الإنشاء الديني مع كورال مطرانية الزقازيق، مساء يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، تحت رعاية و حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشاعر أشرف ابوجليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل الوزارة، والشاعر أحمد سامي خاطر، مدير فرع ثقافة الشرقية ، و مجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة وأهالي المحافظة  .

و قال أحمد خاطر، وكيل فرع الشرقية، إن العرض بدء في السابعة مساء، حيث بكلمة محافظ الشرقية  الدكتور ممدوح غراب ، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة القس ممثل الكنيسة الحبر الجليل تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ، وكلمة وكيل وزارة الثقافة أشرف أبو جليل، وعرض فيلم تسجيلي عن التسامح بين الأديان، وعرض فني مشترك بين فرقة الشرقية  للانشاد الدينى وفريق ترانيم كورال كنيسة الزقازيق ومنيا القمح ، حيث يشتمل تقديم الابتهالات الإسلامية والترانيم المسيحية في تناغم  واندماج موسيقى روحي  بهدف التسامح والمحبة والإخاء.

و أضاف أحمد صلاح مايسترو فريق الانشاد الديني ، أن فكرة العرض تولدت لدية  منذ 3 سنوات ، ولظروف متعددة لم تتم ، و قبل ثلاث أشهر بدأ التحضيرات و تجهيزات للعرض، بالتنسيق مع كورال مطرانية بقيادة الدكتور ايهاب عاطف،  و الأب ميتاس و الذين قدموا كامل الترحيب و التعاون ، موضحا  لـ"اليوم السابع" ، أن العرض هو بداية لعروض مشتركة بين الفرقتين ، خلال الفترة المقبلة، بغرض نشر روح التسامح الديني و المحبة .

 

 

 

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