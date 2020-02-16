عرض مشترك لفرقة الشرقية للانشاد الديني و كورال مطرانية الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

أعلن قصر ثقافة الزقازيق في محافظة الشرقية، عن إقامة احتفالية هي الأولى من نوعها، تحت عنوان " اله واحد " يشارك فيه فرقة الإنشاء الديني مع كورال مطرانية الزقازيق، مساء يوم الثلاثاء 18 فبراير الجاري، تحت رعاية و حضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، والشاعر أشرف ابوجليل، رئيس إقليم شرق الدلتا الثقافي ووكيل الوزارة، والشاعر أحمد سامي خاطر، مدير فرع ثقافة الشرقية ، و مجموعة كبيرة من المسئولين والشخصيات العامة وأهالي المحافظة .

و قال أحمد خاطر، وكيل فرع الشرقية، إن العرض بدء في السابعة مساء، حيث بكلمة محافظ الشرقية الدكتور ممدوح غراب ، وكلمة وكيل وزارة الأوقاف، وكلمة القس ممثل الكنيسة الحبر الجليل تيموثاوس أسقف الزقازيق ومنيا القمح ، وكلمة وكيل وزارة الثقافة أشرف أبو جليل، وعرض فيلم تسجيلي عن التسامح بين الأديان، وعرض فني مشترك بين فرقة الشرقية للانشاد الدينى وفريق ترانيم كورال كنيسة الزقازيق ومنيا القمح ، حيث يشتمل تقديم الابتهالات الإسلامية والترانيم المسيحية في تناغم واندماج موسيقى روحي بهدف التسامح والمحبة والإخاء.

و أضاف أحمد صلاح مايسترو فريق الانشاد الديني ، أن فكرة العرض تولدت لدية منذ 3 سنوات ، ولظروف متعددة لم تتم ، و قبل ثلاث أشهر بدأ التحضيرات و تجهيزات للعرض، بالتنسيق مع كورال مطرانية بقيادة الدكتور ايهاب عاطف، و الأب ميتاس و الذين قدموا كامل الترحيب و التعاون ، موضحا لـ"اليوم السابع" ، أن العرض هو بداية لعروض مشتركة بين الفرقتين ، خلال الفترة المقبلة، بغرض نشر روح التسامح الديني و المحبة .