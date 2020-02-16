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ضبط سائق نقل بحوزته 8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في السلام

الأحد، 16 فبراير 2020 01:39 م
ضبط سائق نقل بحوزته 8 آلاف لتر سولار قبل بيعها بالسوق السوداء في السلام سيارة محمله بالسولار-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد - بهجت أبو ضيف

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شنت حملات مكبرة لـ"أمن القاهرة"، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، لضبط المخالفات التموينية على الأسواق، استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمراقبة الأسواق للمحافظة على استقرار الأسعار وتوافر السلع، ومكافحة جرائم الغش الغذائى، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع الغذائية. 
 
وأسفرت حملات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، عن ضبط (سائق) حال إستقلاله إحدى السيارت النقل مزودة بفنطاس بدائرة قسم شرطة السلام أول وبحوزته (8000 لتر سولار مُدعم) وبمواجهته إعترف بحيازته المضبوطات بقصد طرحها بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
كما ضبطت الحملات مسئول مخزن أقمشة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المخزن بدون ترخيص وقيامه بتجميع  كميات كبيرة من الأقمشة مجهولة المصدر والمهربة جمركياً بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعُثر بداخل المخزن على (143,500 متر قماش "مختلفة الأنواع") وجميعها مهربة جمركياً ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها.
 
كما ضبطت الحملات، صاحب مطبعة بدائرة قسم شرطة السلام أول، لإدارته المطبعة بدون ترخيص وقيامه بطباعة ملصقات خاصة بأدوية وعقاقير  بدون تفويض من الشركة المنتجة أو تصريح من الجهات المختصة مستخدماً خامات مجهولة المصدر بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المطبعة على ( 17000 غلاف أدوية). 
 
ونجحت الحملات، فى ضبط ( سائق) حال تواجده بدائرة قسم شرطة السلام أول، مستقلا سيارة نقل محمل عليها ( 7,800 طن دقيق بلدى مُدعم – 250 كيلو جرام ردة) وبمواجهته إعترف بقيامه بتجميع الدقيق البلدى المدعم المضبوط بحوزته والمنصرف حصصاً للمخابز البلدية المرخصة بقصد التصرف فيه بالبيع بالسوق السوداء، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهمين. 

مباحث القاهرة

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