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صور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين

الأحد، 16 فبراير 2020 03:37 م
صور.. محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين
الوادى الجديد - فريق المحافظات

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افتتح اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد اليوم الأحد، مقر نقابة الأطباء البيطريين بالمحافظة وذلك بحضور الدكتور خالد العامري النقيب العام للأطباء البيطريين وقيادات الطب البيطري بالمحافظة، وذلك لخدمة الأطباء البيطريين على مستوى المحافظة.

 وصرح الزملوط أنه تم الإتفاق على التنسيق لتخصيص قطعة لإنشاء نادي تابع للنقابة، وذلك للتوسع في الخدمات المقدمة للأعضاء، معرباَ عن تقديره للدور الذي تقوم به مديرية الطب البيطري بالمحافظة للحفاظ على الثروة الحيوانية وتنميتها.

وقال الدكتور ناجي محمد عوض، نقيب البيطريين بالوادي الجديد، ومدير عام مديرية الطب البيطري بالمحافظة، اليوم، إن افتتاح المقر الجديد للنقابة خلف نادي ضباط الشرطة بمدينة الخارجة، بعد الانتهاء من أعمال البناء والتشييد والتجهيز للمقر بتكلفة 2 مليون جنيه.

وأكد ناجي، أن المقر مقام على مساحة 360 مترًا مربعًا، ويشمل قاعة للتدريب وصالة استقبال وقاعة اجتماعات وحاسب آلي، وقاعة للمناسبات لتقديم الخدمات المختلفة لأعضاء النقابة.

ولفت إلى أن النقابة على استعداد تام لفتح مقر قاعة التدريب الجدية في ظل تجهيزها بشكل حديث لأي جهة على أرض المحافظة لخدمة أبناء المحافظة سواء طلبة أو باحثين أو أي جهة أخري تريد تنظيم دورات تدريبية بمقر النقابة الجديد.

وكانت مديرية الطب البيطري بالمحافظة انتهت من تحصين 7824رأس ماشية، ضمن الحملة القومية ضد التهاب الجلد العقدي، وجدري الضأن خلال الأسبوع الأول من الحملة مؤكدا على أن الحملة تتضمن زيارات ميدانية للقرى بجميع مراكز ومدن المحافظة، للتوعية الإرشادية بأهمية التحصين ضد مرض التهاب الجلد العقدي، وتعريف المُربين بالمرض وأعراضه ومدى خطورته على الثروة الحيوانية، وأهمية إجراءات التحصين بصورة دورية لتجنب إصابة الحيوانات بالمرض، وتقليل الخسائر الناتجة عن ذلك.

وأوضح، أنه جري تحصين 7510 رأس ماشية ضد الجلد العقدي، و 314 رأس أغنام ضد الجداري، بإجمالي 7824 رأس ماشية، كما أن الحملة تستهدف الفحص الظاهري للحيوانات، ومتابعة عمليات الترقيم وبطاقات التحصين، فضلًا عن تشديد الإجراءات الرقابية في الأسواق للسماح بدخول الحيوانات المُرقمة والمُحصنة والسليمة فقط، منوهًا بأن التهاب الجلد العقدي مرض جلدي فيروسي مُعدي وخطير يصيب الأبقار وينتقل بشكل أساسي عن طريق لدغ الحشرات.

 

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محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين

 

محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (1)
محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين 

 

محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (2)
محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين 

 

محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (3)
محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين 

 

محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين (5)
محافظ الوادى الجديد يفتتح النقابة الفرعية للأطباء البيطريين 

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