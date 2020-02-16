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صور.. ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر

الأحد، 16 فبراير 2020 11:45 ص
صور.. ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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عقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، اجتماعا بقيادات المديرية لمناقشة خطط العمل خلال الفترة المقبلة، وتكثيف الحملات اليومية بكافة المدن والمحلات والأسواق لضبط المخالفات والمواد الغذائية منتهية الصلاحية وضبط الأسواق، وذلك بناء على توجيهات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفي ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات المكثفة على الأسواق بصورة يومية لتحقيق أفضل خدمات تموينية للمواطنين.

وناقش الدكتور تامر صلاح مختار - خلال الاجتماع – مع مديري الإدارات والمكاتب التموينية ومراكز خدمة المواطنين القرارات والمنشورات الوزارية، وأكد على أنه يجرى مواصلة العمل على تلقي طلبات أصحاب المحال التجارية الراغبين في المشاركة في الأوكازيون الشتوي للحصول على التصريح، حيث بلغت المحلات المشاركة فى الأوكازيون حتى الآن 22 محلاً منهم 2 محل قطاع عام والباقي قطاع خاص، كما نجح رجال المديرية فى مكافحة الغش التجاري وتحرير 16 محضر اوكازيون شتوى وهمى، موضحاً أنه تقرر مد فترة الأوكازيون حتى 21 مارس المقبل.

فيما شكل وكيل وزارة التموين بالأقصر لجنة من جبريل بكرى مدير التجارة الداخلية، ومحمد عثمان وشريف سعد المفتشين بالمديرية وتم ضبط 1.5 واحد ونصف طن بإجمالي 1500 ك مواد غذائية جبن وأرز وبلح وسلع عطارة وبقالة غير صالحة للاستهلاك الآدمى لانتهاء فترة الصلاحية قبل طرحها بالأسواق، وتم تحرير عن ذلك المحضر رقم 2275 جنح، ضد "ج.ع.ا"، وتم التحفظ على المضبوطات لحين تصرف النيابة العامة.

وكان قد قاد رجال مباحث التموين بمحافظة الأقصر، خلال شهر يناير الماضى العديد من الحملات التفتيشية على المحال التجارية، والتى أسفرت عن ضبط العديد من المخالفات وذلك لضبط الأسواق وتحقيق الانضباط، وذلك فى إطار استمرار جهود مباحث التموين لضبط الأسواق وضمان جودة وأسعار السلع المقدمة للمواطنين، ومن جانبه صرح العقيد محمد فاضل رئيس قسم مباحث التموين بالأقصر، أنه تم تحرير 298 قضية متنوعة، تتضمن 11 قضية سلع منتهية الصلاحية بواقع 310 كيلو مضبوطات متنوعة، و108 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و26 قضية تراخيص، و100 قضية شهادات صحية، و4 قضية تجميع دقيق بلدى مدعم بإجمالى 690 كيلو، و22 قضية مضبوطات بدون فواتير، و9 قضايا سلع مجهولة المصدر، و10 قضايا عدم ممارسة النشاط، وقضية دقيق فاخر ناقص الوزن بإجمالى 40 كيلو نقص، و2 قضية ذبح خارج السلخانة، وقضية عدم وجود ميزان داخل مخبز بلدى، و3 قضايا تجميع 800 كيلو أسمدة زراعية، وقضية استخدام اسطوانات بوتاجاز فى غير الغرض .

 

ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر (1)
ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر

 

ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر (2)
ضبط طن ونصف مواد غذائية منتهية الصلاحية بالأقصر

 

وكيل تموين الأقصر يجتمع بقيادت المديرية لمناقشة خطط العمل (1)
وكيل تموين الأقصر يجتمع بقيادت المديرية لمناقشة خطط العمل

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