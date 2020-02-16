صور.. إزالة 85 حالة تعدى على أملاك الدولة وحرم السكة الحديد بالشرقية والإسكندرية

الشرقية - إيمان مهنى - الإسكندرية جاكلين منير

تمكنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الشرقية، إزالة 85 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمساحه 6 قيراط زراعى و 7432 متر مبانى بمركزى الإبراهيمية وههيا ، حيث قامت الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية بتنفيذ قرار الإزالة لـ 4 حالات بمساحة 6 قيراط أرض زراعية و 32 حالة بمساحه 5156 متر مبانى بمركز الإبراهيمية و تنفيذ قرار الإزالة لعدد 49 حاله بمساحة 2267 متر مبانى بمركز ههيا وذلك خلال اليوم الثانى عشر للموجه الـ 15 والتى بدأت منذ بداية الشهر الجارى وتستمر حتى نهايته لازالة كافة التعديات على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

ويأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإسترداد حق الشعب وأملاك الدولة والحفاظ على الممتلكات العامة وإزالة التعديات عليها.

و قال المحافظ أنه لا تهاون مع المعتدين على أراضى أملاك الدولة والأراضى الزراعية وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدوله بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بأن الموجة الـ (15) تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

يذكر أن المحافظة أعلنت فى وقت سابق عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدوله لتشجيعهم على تقنين اوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع ، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض فى حالة حق الإنتفاع ، وتسديد قيمة 15 % مقدم من قيمة الأرض فى حالة التملك ، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً على حقوق المواطنين والدولة ، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.

على جانب آخر، أعلن حى شرق الإسكندرية، بدء تنفيذ "الموجة ال15" فى قرارات إزالة التعديات على أملاك الدولة تنفيذًا لتعليمات رئيس الجمهورية ، و بناًء على توجيهات اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بإزالة التعديات على أملاك الدولة، حيث قام حى شرق برئاسة المهندسة سحر شعبان ببدء تنفيذ "الموجة ال15" من إزالة التعديات على أملاك الدولة واسترداد المستحقات المتأخرة لدى المستفيدين.

و أشار بيان صادر من حى شرق الإسكندرية، إلى أن لجنة الإزالة بالحى برئاسة سكرتير عام الحي، قد نفذت قرار إزالة بأرقام 36 و 31 لعام 2019م ، بمزلقان باكوس واسترداد محلين مملوكين للهيئة العامة لسكك حديد مصر.

جاءت الحملة بتأمين قوات الشرطة بتواجد اللواء نائب مدير الأمن لقطاع شرق الإسكندرية و المأمور ورئيس مباحث قسم شرطة رمل أول ووحدة شرطة المرافق بحى شرق وقوات الأمن المركزى والأمن العام، من جهه أخرى كلفت المهندسة سحر شعبان رئيس حى شرق، إدارة إشغال الطريق بالحى بتكثيف الحملات لإزالة الإشغالات على مدار اليوم.

وفى هذا الإطار تشكلت حملة صباحية لإزالة الاشغالات والتعديات وتوسعة الطرق، واستهدفت الحملة شارع آلبرت الأول وشارع توت عنخ آمون ومربع سيدى جابر ودوران عزبة سعد وشارع إسماعيل حلمى وش أدمون فريمون وش الفردوس وتعاونيات سموحة.

وتحفظت الحملة على كميات من الخضروات والفاكهة من المتعدين على حرم الطريق العالم وتوجيهها إلى جمعية للأيتام، وايداع عدد من الإشغالات المختلفة بمخازن شرطة المرافق.

واستجابة لشكاوى المواطنين تابعت إدارة إشغال الطريق بالحى شنّ الحملات لإزالة الحواجز والتعديات على حرم الطريق العام، حيث كثفت الحملة جهودها لفرض الانضباط فى الشوارع الجانبية للقضاء على ظاهرة الحواجز الحديدية وأماكن حجز السيارات ومنع التعدى على سعة المنفعة العامة، واستهدفت الحملة، بحضور مدير إدارة إشغال الطريق بالحى ومعاونى الإدارة، شارع توت عنخ آمون وشارع فوزى معاذ وشارع آلبرت الأول ومربع عزبة سعد ومتفرعاتها.



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التعديات على السكة الحديد